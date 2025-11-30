Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Ένα άδοξο τέλος ανάμεσα στις δύο μεγάλες του αγάπες

Onsports Team

Τα όσα ακολούθησαν μετά την εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν, στο glass floor του Telekom Center Athens το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης ανήκουν πλέον στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ρίχνει τίτλους τέλους σε μια σχέση… ζωής.

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν με 91-69, το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου στο glass floor του ΟΑΚΑ θα μείνει στην ιστορία.

Όχι γιατί έδωσε κάποιον τίτλο, όχι γιατί έσπασε κάποιο ρεκόρ, όχι γιατί κάποιος παίκτης έκανε κάτι… ακατόρθωτο, αλλά γιατί (πιθανότατα) αυτή ήταν η τελευταία φορά στην ιστορία που είδαμε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να "καθοδηγεί» από την θέση του προπονητή την πρώτου αγάπη. Και παντοτινή. Την Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Και αυτό έμελλε να συμβεί από την άλλη μεγάλη αγάπη του κορυφαίου Σέρβου τεχνικού. Μέσα σε ένα γήπεδο που είχε κατακλειστεί από 20.000 φίλους του Παναθηναϊκού και αποθέωνε τον Σέρβο προπονητή σε κάθε ευκαιρία, ο 65χρονος τεχνικός αναγκάστηκε να πάρει μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις της καριέρας του.

Μια απόφαση που έμελλε να μην αλλάξει παρά το πολύ έντονο pressing των οπαδών της Παρτιζάν, αλλά και τις πιέσεις που ασκήθηκαν από τη διοίκηση της ομάδας, με τα ΜΜΕ της Σερβίας να διχάζονται αναφορικά με το αν οι πιέσεις αυτές ήταν αληθινές ή όχι.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης. Η μάλλον όλα… τελείωσαν το βράδυ της Τρίτης. Τα σημάδια που το γυαλί είχε… σπάσει είχαν κάνει την εμφάνισή τους πολύ καιρό. Με τον «Ζοτς» να μη δείχνει πως βαδίζει στον ίδιο δρόμο με τη διοίκηση και παράλληλα η κακή αγωνιστική εικόνα της ομάδας να έχει ανοίξει.. μέτωπα μεταξύ του Σέρβου προπονητή και των παικτών. Με αποκορύφωμα την εμφάνιση στη Λυών κόντρα στη Βιλερμπάν όπου ο Ομπράντοβιτς… έδωσε τους παίκτες βορρά στο κοινό σε μια απέλπιδα προσπάθειά του να τους αφυπνίσει και να τους ταρακουνήσει. Μάταια.

Στο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός, άθελά του, έδωσε τη χαριστή βολή. Ο Ομπράντοβιτς είχε πάρει την απόφασή του κάτι που φάνηκε και από τη στιγμή που αποφάσισε να παραμείνει στην Αθήνα και να μην επιστρέψει στο Βελιγράδι με την υπόλοιπη αποστολή. Κάτι που έγινε και στην περίπτωση του Ζόραν Σάβιτς ο οποίος πήρε το αεροπλάνο για Βαρκελώνη και λίγες ημέρες μετά ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας του με την ομάδα του Βελιγραδίου, με τον Σέρβο να χρεώνεται το «χτίσιμο» της ομάδας και τις καλοκαιρινές επιλογές.

Με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς όμως όλα ήταν ανοικτά. Και παρέμειναν ανοικτά ακόμα και με τη δημόσια επιστολή του Σέρβου προπονητή, προς τον κόσμο της ομάδας με την οποία ο «Ζοτς» έριχνε τίτλους τέλους ανακοινώνοντας ουσιαστικά την παραίτησή του. Αυτό φάνηκε να μην ενοχλεί τη διοίκηση του συλλόγου η οποία τήρησε στάση αναμονής και φάνηκε δεκτικότατη σε όλο αυτό, μέχρι που ήρθε η αντίδραση του κόσμου.

Χιλιάδες οπαδοί της Παρτιζάν παρακολουθούσαν live την πτήση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Αθήνα για τον Βελιγράδι και άλλοι τόσοι τον περίμεναν στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου για να του αλλάξουν γνώμη. Τη στιγμή που ο ίδιος έδειχνε αμετάπειστος, η διοίκηση της ομάδας συγκαλούσε έκτακτο Δ.Σ. για να παρθούν οριστικές αποφάσεις. Υπό την πίεση του κόσμου. Ο Πρόεδρος της ομάδας Οστόγια Μιχαίλοβιτς ανακοίνωσε πως δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στη συνέχεια έγινε γνωστό από τα ΜΜΕ της Σερβίας πως την Παρασκευή θα υπήρχε ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών.

Ένα ραντεβού που διήρκησε τέσσερις ώρες, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί και τις πληροφορίες στο Βελιγράδι να κάνουν λόγο πως ο «Ζοτς» ζήτησε την παραίτηση του Προέδρου. Μια πληροφορία όμως που δεν επιβεβαιώθηκε από καμία πλευρά. Αν και η συμφωνία των δύο ήταν να τα ξαναπούν τη Δευτέρα, για να συνεχίσουν την προσπάθεια για εξεύρεση λύσης, χθες Σάββατο η Παρτιζάν με ανακοίνωσή της οριστικοποίησε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τον κόσμο να είναι στα κάγκελα και ουσιαστικά να κάνει «ντου» στην προπόνηση της ομάδας, η οποία ολοκληρώθηκε με την επέμβαση των παικτών.

Πλέον η Παρτιζάν μοιάζει να είναι σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, με παίκτες να έχουν προαναγγείλει την αποχώρησή τους από τον σύλλογο, ενώ όλη η μπασκετική Ευρώπη αναμένει με τεράστιο ενδιαφέρον το επόμενο βήμα και την επόμενη απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.