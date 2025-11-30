ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 62-86: Το «τριφύλλι» συνεχίζει ακάθεκτο κι αήττητο | Έβδομη διαδοχική νίκη

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να περάσει από την Πυλαία, επικρατώντας 86-62 του ΠΑΟΚ κι έκανε το «7 στα 7» στην Α1 Γυναικών.

Οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και κυριάρχησαν απόλυτα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης από το ξεκίνημα και μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου είχε ήδη «χτίσει» διαφορά 24 πόντων (59-35). Μάλιστα, οι φιλοξενούμενες βρέθηκαν ακόμα και στο +31 (78-47), στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου.

Το «τριφύλλι» πανηγύρισε την έβδομη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος, την ώρα που ο ΠΑΟΚ παραμένει χαμηλά, έχοντας ρεκόρ 2-5.

Διαιτητές: Λουλουδιάδης, Νέδογλου, Μιχέλη

Τα δεκάλεπτα: 23-34, 35-59, 47-75, 62-86.

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού 4 (1), Ουίλιαμς 13 (2), Ράπτη, Μπεκίρι 3, Ράτζα 7 (1), Μπάρμπεϊ 19 (3), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 4, Ζορμπαλά, Σταμουλίδου, Μπάνου 8.

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 10, Κωτούλα 3 (1), Μπράουν 12 (2), Κουμαντσιώτου 2, Γαλανόπουλος 6 (2), Πολυμένη 2, Βίτολα 13 (3), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 11 (2), Χατζηγιακουμή 2, Πρινς 19 (1).