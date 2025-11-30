Νοκ άουτ ο Όσμαν και πάλι για την Τουρκία

Onsports Team

Χωρίς τον Τζέντι Όσμαν θα παραταχθεί η Τουρκία και στην αναμέτρηση κόντρα στην Ελβετία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Νοκ άουτ και από την σημερινή αναμέτρηση της Τουρκίας με την Ελβετία, του Ηλία Παπαθεοδώρου, είναι ο Τσέντι Όσμαν.

Ο άσος του Παναθηναϊκού δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του που τον έχει αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για το τελευταίο χρόνικό διάστημα και έτσι ο Εργκίν Αταμάν θα σερηθεί και πάλι των υπηρεσιών του.

Αντίθετα, ο Τούρκος τεχνικός μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος έχει επιστρέψει και αγωνίστηκε κανονικά και στην αναμέτρηση με τη Βοσνία πριν από 48ώρες.