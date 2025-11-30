Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με συνταγή ΠΑΟΚ και… αέρα Στουρμ οι «πράσινοι»

Onsports Team

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει έτοιμα τα πλάνα του για την αποψινή αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαίδης» και θέλει να δει την ομάδα του να διευρύνει ακόμα περισσότερο το σερί του -Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής για τη Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» έχοντας «χτίσει» ένα εξαιρετικό σερί 6 νικών και με την ψυχολογία στα… ύψη μετά από τα θετικά αποτελέσματα κόντρα σε ΠΑΟΚ και Στουρμ Γκρατς, με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο τους, δείχνουν να βρίσκονται στην καλύτερη αγωνιστικής τους κατάσταση από το ξεκίνημα της σεζόν.

Και η αλήθεια είναι πως ο Ισπανός τεχνικός δε θα μπορούσε να έχει καλύτερη συνθήκη για να προετοιμάσει την ομάδα του για ένα σπουδαίο ντέρμπι όπως το αποψινό, όπου ο Παναθηναϊκός αν καταφέρει να πάρει την νίκη θα έχει την δυνατότητα να καλύψει ακόμα μεγαλύτερο μέρος από το χαμένο έδαφος στη βαθμολογία.

Οι γνωστοί απόντες

Η προετοιμασία του «τριφυλλιού» ολοκληρώθηκε με τον Μπενίτεθ, για ένα ακόμα ματς, να μη μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλο και Λαφόν.

Η επιστροφή που χρειάζεται

Αντίθετα, ο πολυνίκης τεχνικός πορεί να υπολογίζει στον Σίριλ Ντέσερς ο οποίος έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και έχει επιστρέψει σε αγωνιστική δράση, με τον προπονητή των «πρασίνων» να τον έχει συμπεριλάβει στην αποστολή του αποψινού αγώνα.

Με γνώριμη συνταγή και απαραίτγες διαφοροποιήσεις

Ο Ράφα Μπενίτεθ προσανατολίζεται για μία ενδεκάδα ανάλογη με κείνη που έφερε τη νίκη στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, με τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις που επιτάσσουν οι συνθήκες. Ο Ντραγκόφσκι θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια απόντως του Λαφόν.

Στο κέντρο της άμυνας ο Πάλμερ-Μπράουν θα βρεθεί δίπλα στον Τουμπά. Στα άκρα της στα αριστερά σίγουρα θα βρεθεί ο Μλαντένοβιτς ενώ στα δεξιά υπάρχει προβάδισμα του φορμαρισμένου Γεντβάι, που είναι και φρέσκος μιας και δεν αγωνίστηκε την Πέμπτη (27/11), αφού είναι εκτός λίστας. Ο Καλάμπρια έχει κι αυτός πιθανότητες, όμως επειδή έπαιξε πρώτη φορά βασικός κόντρα στην Στουρμ μετά από τόσο καιρό, δύσκολα θα πάρει δεύτερο σερί ματς τόσα λεπτά κατευθείαν, παρά την εξαιρετική του εμφάνιση.

Στο κέντρο θα επανέλθει ο Τσιριβέγια, που δεν ξεκίνησε κόντρα στους Αυστριακούς και μπήκε ως αλλαγή για να μην πιεστεί παραπάνω με το πρόβλημα που είχε και την φλεγμονή στον αστράγαλο. «Μάχη» υπάρχει για την θέση δίπλα του μεταξύ του Σιώπη και του Τσέριν, με τον πρώτο να έχει το προβάδισμα, ενώ στο «10» θα είναι σίγουρα ο φορμαρισμένος Τάσος Μπακασέτας.

Στα «φτερά» της επίθεσης οι Τετέ και Ζαρουρί φαίνεται πως θα είναι εκείνοι που θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα, αφού βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από τον Τζούρισιτς, ενώ τέλος Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Σφιντέρκσι ο οποίος έχει και την ανα΄λογη ψυχολογία αλλά και αγωνιστική ετοιμότητα σε σχέση με τον Σίριλ Ντέσερς.