Εθνική ομάδα: Στην Πορτογαλία για το δύο στα δύο

Onsports Team

Η Ελλάδα μετά την νίκη της επί της Ρουμανίας στο «Αλεξάνδρειο» φιλοξενείται από την Πορτογαλία και θέλει να «ντουμπλάρει» τις νίκες της.

Μία ακόμα νίκη θέλει να προσθέσει στο ενεργητικό της η Εθνική ομάδα, μετά την επικράτησή της στη Θεσσαλονίκη επί της Ρουμανίας.

Τώρα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κοντραριστεί με την Πορτογαλία στο «Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos», με το τζάμπολ να γίνεται στις 19:00. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 1-0 και θέλουν και οι δύο το θετικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα της Πορτογαλίας στην πρώτη αγωνιστική επικράτησε της Μαυροβουνίου εκτός έδρας με 83-62.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.