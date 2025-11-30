Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική ομάδα: Στην Πορτογαλία για το δύο στα δύο
INTIME SPORTS
Onsports Team 30 Νοεμβρίου 2025, 12:00
MUNDOBASKET

Εθνική ομάδα: Στην Πορτογαλία για το δύο στα δύο

Η Ελλάδα μετά την νίκη της επί της Ρουμανίας στο «Αλεξάνδρειο» φιλοξενείται από την Πορτογαλία και θέλει να «ντουμπλάρει» τις νίκες της.

Μία ακόμα νίκη θέλει να προσθέσει στο ενεργητικό της η Εθνική ομάδα, μετά την επικράτησή της στη Θεσσαλονίκη επί της Ρουμανίας.

 Τώρα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κοντραριστεί με την Πορτογαλία στο «Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos», με το τζάμπολ να γίνεται στις 19:00. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 1-0 και θέλουν και οι δύο το θετικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα της Πορτογαλίας στην πρώτη αγωνιστική επικράτησε της Μαυροβουνίου εκτός έδρας με 83-62.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.



Ροή ειδήσεων

MUNDOBASKET
Νοκ άουτ ο Όσμαν και πάλι για την Τουρκία
50 λεπτά πριν Νοκ άουτ ο Όσμαν και πάλι για την Τουρκία
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με συνταγή ΠΑΟΚ και… αέρα Στουρμ οι «πράσινοι»
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με συνταγή ΠΑΟΚ και… αέρα Στουρμ οι «πράσινοι»
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Ξεχωρίζει το θεσσαλικό ντέρμπι, Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας | Το πρόγραμμα
2 ώρες πριν Super League 2: Ξεχωρίζει το θεσσαλικό ντέρμπι, Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας | Το πρόγραμμα
MUNDOBASKET
Εθνική ομάδα: Στην Πορτογαλία για το δύο στα δύο
2 ώρες πριν Εθνική ομάδα: Στην Πορτογαλία για το δύο στα δύο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved