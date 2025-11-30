Ομάδες

Λιονέλ Μέσι: Σήκωσε το 47ο τρόπαιο της καριέρας του κι έγραψε ιστορικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο
AP Photo/Rebecca Blackwell
Οnsports Τeam 30 Νοεμβρίου 2025, 10:29
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Σήκωσε το 47ο τρόπαιο της καριέρας του κι έγραψε ιστορικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο

Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 5-1 της Νιου Γιορκ Σίτι και στέφθηκε Πρωταθλήτρια της ανατολικής περιφέρειας του MLS, με τον Λιονέλ Μέσι να γίνεται ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Σε… πάρτι μετέτρεψε ο «Pulga» κι η παρέα του τον τελικό της ανατολικής περιφέρειας του πρωταθλήματος των ΗΠΑ.

Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 5-1 της Νιου Γιορκ Σίτι και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του MLS, όπου θα αντιμετωπίσει το Βανκούβερ του Τόμας Μίλερ, τα ξημερώματα της επόμενης Κυριακής (6/12).

Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε τον 47ο τίτλο της τεράστιας καριέρας του, ενώ παράλληλα πέτυχε κι ένα ιστορικό επίτευγμα. Ο Αργεντινός «σταρ» με την ασίστ που έδωσε στον Σιλβέτι στο 67ο λεπτό έφτασε τις 405 κι έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες «τελικές» πάσες στην ιστορία του αθλήματος, ξεπερνώντας τον τεράστιο Φέρεντς Πούσκας (βλ. 404).

Εντυπωσιακός ήταν ο Ταντέο Αλιέντε, ο οποίος έκανε χατ -τρικ (14’, 23’, 89’), ενώ τα άλλα δύο τέρματα πέτυχαν οι Σιλβέτι (67’) και Σεγκόβια (83’).

Messi 405th ASSIST For MOST IN FOOTBALL HISTORY!! Mateo Silvetti GOAL! | 2025 Audi MLS Cup Playoffs

Inter Miami CF vs. New York City FC | Full Match Highlights | 2025 Audi MLS Cup Playoffs



