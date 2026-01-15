Προμηθέας: Ενίσχυση με Τζόρνταν Τάκερ

Onsports Team

Ενισχύεται στην περιφέρεια ο Προμηθέας, καθώς γνωστοποίησε την απόκτηση του Τζόρνταν Τάκερ έως το τέλος της σεζόν. Εκτός από τη θητεία του σε ομάδες της G League, ο Αμερικανός φόργουορντ φόρεσε τις φανέλες της βουλγαρικής Τσερνομόρετς Μπουργκάς και της γαλλικής Ροάν, ενώ στη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν έχει αγωνιστεί στη λιθουανική Νεπτούνας και στη γαλλική Σαλόν.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Jordan Tucker, ο οποίος θα ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας μας μέχρι το φινάλε της σεζόν.

O Jordan Tucker γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 2000, στο White Plains της Νέας Υόρκης. Έχει ύψος 2,00 μ. και αγωνίζεται στη θέση “3”. Ξεκίνησε την καριέρα του τη σεζόν 2017-18 από το NCAA και τους Duke Blue Devils, ενώ την επόμενη διετία αγωνίστηκε στους Butler Bulldogs. Τη σεζόν 2021-22 έπαιξε στη G League για λογαριασμό των Windy City Bulls και των Rio Grande Valley Vipers. H πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη ήταν τη σεζόν 2022-23 στη Βουλγαρία, για λογαριασμό της Chernomorets Burgas, στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, με 20,6 πόντους μέσο όρο, ενώ ακολούθησε η θητεία του στη γαλλική Roanne, που επίσης έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα με 10,8 πόντους και 2,5 ριμπάουντ μέσο όρο. Τη σεζόν 2024-25 επέστρεψε στη G League, για να παίξει στους Delaware Blue Coats και τους Westchester Knicks. Φέτος ξεκίνησε τη σεζόν στη Λιθουανία, όπου έπαιξε στη Νεπτούνας, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη γαλλική Σαλόν, με την οποία μέτρησε 9,6 πόντους και 2,8 ριμπάουντ.

Καλωσορίζουμε τον Jordan Tucker στην μπασκετική οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας».