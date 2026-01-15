Αταμάν: «Στο τέταρτο δεκάλεπτο κάναμε λάθη και τα χάσαμε όλα»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Λακωνικός εμφανίστηκε και στην συνέντευξη Τύπου ο Εργκίν Αταμάν, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR, 85-78 από την Μπάγερν στο Μόναχο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κρατούσε στα χέρια του το παιχνίδι για τρία δεκάλεπτα, έχοντας διαρκώς το προβάδισμα, ωστόσο δεν κατάφερε να «καθαρίσει» την αναμέτρηση όταν του δόθηκε η ευκαιρία και τελικά λύγισε στο τέταρτο δεκάλεπτο, γνωρίζοντας την ήττα 85-78 από την Μπάγερν Μονάχου.

Μετά τη σύντομη τοποθέτησή του στο flash interview, ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε εξίσου λακωνικός και στη συνέντευξη Τύπου, εστιάζοντας στην έντονη αντίθεση της εικόνας της ομάδας του ανάμεσα στα πρώτα τρία δεκάλεπτα και στην τελευταία περίοδο.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στα αμυντικά λάθη και στην επιθετική αστοχία που έφεραν την ανατροπή από τους Βαυαρούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Παίξαμε καλά στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, κυκλοφορήσαμε τη μπάλα και ήμασταν καλοί στην άμυνα. Στο τέταρτο κάναμε λάθη στην άμυνα και τα χάσαμε όλα στην επίθεση. Ο Ντιμιτρίεβιτς, ο Τζέσαπ και ο Ομπστ βρήκαν σκορ και χάσαμε τον αγώνα».