Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξή του

Onsports Team

Οι «πράσινοι» με ανάρτησή τους είπαν «ευχαριστώ» στους φιλάθλους τους που μετέτρεψαν το Μόναχο σε Telekom Center Athens.

Η ομάδα γνώρισε κακή ήττα, ο κόσμος όμως ήταν εκεί και νικητής. Οι φίλοι του «τριφυλλιού», πολλοί εκ των οποίων ομογενείς, στήριξαν απίστευτα τον Παναθηναϊκό AKTOR στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου. Η οποία θύμισε Telekom Center Athens.

Παρά την πίκρα του αποτελέσματος, οι «πράσινοι» δεν ξέχασαν να ευχαριστήσουν τον κόσμο που κατά χιλιάδες ήταν εκεί για στηρίξει την προσπάθεια των παικτών.

«Ευχαριστούμε φίλαθλοι του Παναθηναϊκού.

Πάντα στο πλευρό μας».