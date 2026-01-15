Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξή του
Onsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 23:07
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξή του

Οι «πράσινοι» με ανάρτησή τους είπαν «ευχαριστώ» στους φιλάθλους τους που μετέτρεψαν το Μόναχο σε Telekom Center Athens.

Η ομάδα γνώρισε κακή ήττα, ο κόσμος όμως ήταν εκεί και νικητής. Οι φίλοι του «τριφυλλιού», πολλοί εκ των οποίων ομογενείς, στήριξαν απίστευτα τον Παναθηναϊκό AKTOR στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου. Η οποία θύμισε Telekom Center Athens.

Παρά την πίκρα του αποτελέσματος, οι «πράσινοι» δεν ξέχασαν να ευχαριστήσουν τον κόσμο που κατά χιλιάδες ήταν εκεί για στηρίξει την προσπάθεια των παικτών.

«Ευχαριστούμε φίλαθλοι του Παναθηναϊκού.

Πάντα στο πλευρό μας».



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ελλάδα: Ο Αργυρόπουλος πέτυχε την κορυφαία γκολάρα στο πόλο!
7 λεπτά πριν Ελλάδα: Ο Αργυρόπουλος πέτυχε την κορυφαία γκολάρα στο πόλο!
EUROLEAGUE
Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
39 λεπτά πριν Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
BASKET LEAGUE
Προμηθέας: Ενίσχυση με Τζόρνταν Τάκερ
1 ώρα πριν Προμηθέας: Ενίσχυση με Τζόρνταν Τάκερ
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Στο τέταρτο δεκάλεπτο κάναμε λάθη και τα χάσαμε όλα»
2 ώρες πριν Αταμάν: «Στο τέταρτο δεκάλεπτο κάναμε λάθη και τα χάσαμε όλα»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved