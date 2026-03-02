Ομάδες

NBA: Οι Λέικερς είναι εδώ! Μήνυμα… επιστροφής από Ντόντσιτς, ΛεΜπρον – Όλα τα αποτελέσματα
AP Foto/Jessie Alcheh
Onsports Team 02 Μαρτίου 2026, 08:46
NBA

Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρον Τζέιμς συνεχίζουν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, οδηγώντας τους Λέικερς στη νίκη (128-104) επί των Κινγκς – Όλα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (02/03).

Η ομάδα του Λ.Α. επιβεβαίωσε την ποιότητά της, κλείνοντας με εμφατικό τρόπο το Σαββατοκύριακο με «back-to-back» νίκες.  

Με πρωταγωνιστές τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρον Τζέιμς, επικράτησαν 128-104 των Σακραμέντο Κινγκς κι επέστρεψαν δυναμικά στα θετικά αποτελέσματα, στέλνοντας μήνυμα ότι είναι εδώ!

Ο Ντόντσιτς αποτέλεσε ξανά τον βασικό εκφραστή της επιθετικής λειτουργίας, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους και 9 ασίστ, έχοντας 4 εύστοχα τρίποντα, παίζοντας τρεις περιόδους. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζέιμς, ο οποίος πρόσθεσε 24 πόντους και χάρισε δύο θεαματικά καρφώματα, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει καθοριστικός, ακόμη και στα 41 του χρόνια.

Οι Λέικερς, οι οποίοι είχαν συνολικά 18/39 τρίποντα, βρέθηκαν ακόμα και στο +22 στο πρώτο ημίχρονο, επιτρέποντας στον Τζέι Τζέι Ρέντικ να ανοίξει το rotation στο δεύτερος μέρος. Από την άλλη, οι Κινγκς γνώρισαν στο Λος Άντζελες την τέταρτη διαδοχική ήττα τους, μετρώντας πλέον 18 αρνητικά αποτελέσματα στα τελευταία 20 παιχνίδια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Νικς - Σπερς 114-89

Νετς - Καβαλίερς 102-106

Μπουλς - Μπακς 120-97

Νάγκετς - Τίμπεργουλβς 108-117

Πέισερς - Γκρίζλις 106-125

Χοκς - Μπλέιζερς 135-101

Μάτζικ - Πίστονς 92-106

Σέλτικς - Σίξερς 114-98

Μάβερικς - Θάντερ 87-100

Κλίπερς - Πέλικανς 137-117

Λέικερς - Κινγκς 128-104

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 40-20
  2. Νέα Υόρκη 39-22
  3. Τορόντο 35-25
  4. Φιλαδέλφεια 33-27
  5. Μπρούκλιν 15-45

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 45-14
  2. Κλίβελαντ 38-24
  3. Μιλγουόκι 26-33
  4. Σικάγο 25-36
  5. Ιντιάνα 15-46

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 31-28
  2. Μαϊάμι 32-29
  3. Ατλάντα 31-31
  4. Σάρλοτ 30-31
  5. Ουάσινγκτον 16-43

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 47-15
  2. Ντένβερ 38-23
  3. Μινεσότα 37-24
  4. Πόρτλαντ 29-33
  5. Γιούτα 18-42

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 36-24
  2. Φοίνιξ 34-26
  3. Γκόλντεν Στέιτ 31-29
  4. Λ.Α. Κλίπερς 28-31
  5. Σακραμέντο 14-48

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 43-17
  2. Χιούστον 37-22
  3. Μέμφις 23-36
  4. Ντάλας 21-39
  5. Νέα Ορλεάνη 19-43
 

NBA's Nightly Recap | March 1, 2026



