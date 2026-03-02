Έκτακτο Δ.Σ. στην Euroleague, στην Αθήνα η Χάποελ, στον «αέρα» οι αγώνες Ισραηλινών και Ντουμπάι BC

Onsports Team

Δύσκολη κατάσταση για την κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ, καθώς μπαίνοντας στην κρίσιμη τελική ευθεία της regular season πρέπει να παρθούν αποφάσεις για την τύχη των ομάδων που προέρχονται από περιοχές που βομβαρδίζονται.

Το τέλος των εχθροπραξιών και οι ανθρώπινες ζωές, είναι το σοβαρό ζήτημα. Στα παρακλάδια των όσων έχουν ακολουθήσει τους βομβαρδισμούς ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και την «απάντηση» των Ιρανών με επιθέσεις σε πολλές χώρες, υπάρχει και ο αθλητισμός. Ειδικά η… καυτή πατάτα στην Euroleague, όπου υπάρχουν δύο ομάδες του Ισραήλ και μία απ’ τα ΗΑΕ.

Τα μέλη της Χάποελ Τελ Αβίβ θα βρεθούν στην Αθήνα όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Ισραήλ. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει παίκτες της εγκλωβισμένους στο Ντουμπάι και υπάρχουν πληροφορίες πως ξένοι αθλητές με τις οικογένειές τους έχουν ήδη φύγει απ’ τη χώρα.

Η Euroleague είχε αποφασίσει την επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ, κάτι που όπως είναι κατανοητό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γι’ αυτό και την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Δ.Σ. αναφορικά με το μέλλον των συγκεκριμένων ομάδων και κατά συνέπεια όλης της διοργάνωσης.

Σε ένα κρίσιμο σημείο μάλιστα, καθώς απομένει πλέον μονοψήφιος αριθμός αγώνων για την ολοκλήρωση της regular season. Η Χάποελ είναι στις ομάδες που διεκδικούν τα play offs, η Ντουμπάι την είσοδο στη 10άδα, ενώ ελπίδες για τα play in – έστω και λίγες – έχει και η Μακάμπι.

Ήδη έχει ανακοινωθεί η αναβολή του αγώνα Χάποελ – Παρί που ήταν να διεξαχθεί για την 21η αγωνιστική την Τρίτη (3/2). Άγνωστο το πότε θα διεξαχθεί. Την Πέμπτη είναι προγραμματισμένο για την 30η αγωνιστική το παιχνίδι των δύο Ισραηλινών ομάδα, με την Μακάμπι να υποδέχεται την Χάποελ.

Αρχικά πρέπει να αποφασιστεί αν θα δοθεί αναβολή στα ματς των Ισραηλινών και της Ντουμπάι (παίζει εκτός έδρας με την Παρτίζαν) για την αγωνιστική αυτής της εβδομάδας. Ακολούθως θα αποφασιστεί όπως όλα δείχνουν, η αλλαγή έδρας των Ισραηλινών. Με την Χάποελ να παίζει τα εντός έδρας πιθανότατα στη Σόφια και την Μακάμπι στο Βελιγράδι. Τόσο ο Παναθηναϊκός AKTOR όσο και ο Ολυμπιακός, έχουν εκτός έδρας αγώνα με την Χάποελ μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της σεζόν.

Ερωτηματικό και το τι θα αποφασιστεί για την Ντουμπάι BC. Με τα αεροδρόμια να είναι κλειστά ακόμη και τους βομβαρδισμούς να έχουν τρομοκρατήσει τους πάντες, ίσως παρθεί απόφαση να αλλάξει έδρα και η ομάδα των Εμιράτων. Εκτός έδρας αγώνα με τη συγκεκριμένη ομάδα, έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός.