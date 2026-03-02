Super League Κ19: Τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος Νέων
Νίκη για τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, ισόπαλος ο δεύτερος Παναθηναϊκός – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19:
Ατρόμητος – Παναιτωλικός 4-2
(30΄ Yζεϊρι, 70΄ Κοπανίδης, 72΄ Διαμαντάκος, 88΄ Τσολάκης -
62΄ Αλμπάνης, 87΄ Κακιώνης)
Παναθηναικός – Άρης 0-0
Βόλος – ΑΕΚ 0-1
(90+2΄πεν. Τζαμαλής)
Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2
(41΄πεν. Βασιλάκος – 54΄,76΄ Κολοκοκτρώνης)
ΟΦΗ – ΑΕΛ 3-0
(47΄,81΄ Σιτμαλίδης, 76΄ Κράστα)
Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-1
(62΄ Λίγδας – 15΄ Τάμπος)
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τριπ. 1-0
(71΄ Αρετής)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΟΚ 46
2 Παναθηναϊκός 39
3 Ολυμπιακός 38
4 ΑΕΚ 37
5 Ατρόμητος 35
6 Άρης 28
7 Αστέρας Τρίπ. 28
8 Παναιτωλικός 21
9 Βόλος 19
10 ΟΦΗ 16
11 Λεβαδειακός 14
12 Πανσερραϊκός 10
13 Κηφισιά 9
14 ΑΕΛ 6
O ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΡΕΡ
13 ΓΚΟΛ: Καραργύρης (ΑΕΚ)
11 ΓΚΟΛ: Νεμπής (Παναθηναϊκός)
10 ΓΚΟΛ: Σαντής (Ολυμπιακός/Βόλος),
8 ΓΚΟΛ: Χάμζα (Ολυμπιακός), Τσιότας (ΠΑΟΚ)
6 ΓΚΟΛ: Ζουριδάκης (ΑΕΚ), Έλτον Χότζα (Ατρόμητος), Λίγδας (Κηφισιά), Κολοκοτρώνης (Ολυμπιακός),
5 ΓΚΟΛ: Κάμτσης (Άρης), Ιωάννου (Παναθηναϊκός), Αλμπάνης, Κακιώνης (Παναιτωλικός)
4 ΓΚΟΛ: Βλιώρας (ΑΕΚ), Καραμανλής (Άρης), Κοντράσι (Αστέρας Τρίπολης), Κοπανίδης, Κώτσης (Ατρτόμητος), Σιτμαλίδης (ΟΦΗ), Ντέιβιντ Χότζα, Γκορόγιας (Παναιτωλικός), Τερζής (Παναθηναϊκός), Αρετής, Τουρσουνίδης (ΠΑΟΚ)
3 ΓΚΟΛ: Γκολφίνος (ΑΕΚ), Τζαμαλής (ΑΕΚ/Ολυμπιακός), Μπασδέκης (ΑΕΛ), Κοντονικολάου (ΑΡΗΣ), Βαντάκα (Αστέρας Τρίπολης), Λιόσης (Ατρόμητος), Τσερεβελάκης, Λεγκίσι (Βόλος), Τάμπος, Χύσα (Λεβαδειακός), Δάρλας (ΟΦΗ), Μαύρος, Σαλβάνος, Κωτίδης, Φθενάκης (Πανσερραϊκός), Στύλος, Ελευθεριάδης (ΠΑΟΚ)
2 ΓΚΟΛ: Ποριάζης, Τσαραμανίδης, Παλαιολόγου (ΑΕΚ), Σιταράς, Δουπάτσης, Απόστολος Πασχαλίδης (Άρης), Ζόγκου, Αδάμος, Κοσκολέτος (Αστέρας Τριπ.), Μπάτος, Σασσάνης (Ατρόμητος), Μπακαλίδης, (ΒΟΛΟΣ) Ζαχαριάδης, Σεψάς, Φαϊτάκης, Σπάχι (Κηφισιά), Τσουφλίδης, Θοδωρής Πασχαλίδης (Λεβαδειακός), Κότσαλος, Βασιλακόπουλος, Αβραμούλης, Κορτές, (Ολυμπιακός), Αντωνακάκης, Καρνέζος, Τούφας, Μπαλάσης (ΟΦΗ), Μπόκος Βύντρα, Σώκος (Παναθηναϊκός), Γραββάνης, Παπαδημητρίου (ΠΑΟΚ)
1 ΓΚΟΛ: Κολιμάτσης (ΑΕΚ), Τσώτσος, Μπρισίμης, Βαρσάμης, Ποντίκας, Φασφαλής, Λελεκίδης (ΑΕΛ), Μαυρόπουλος, Χαρούπας, Μαυρόπουλος, Ντόου, Σουγιολτσής, Χοχλάκης (Άρης), Κίκινας, Χριστοδούλου, Αδαμάκης, Αναστασόπουλος, Τηλάβερίδης, (Αστέρας Τρίπολης), Yζεϊρι, Διαμαντάκος, Τσολάκης, Σαρηγιάννης, Τσαγδής, Μαρνέζος, Αθανασόπουλος (Ατρόμητος), Θωμαϊδης, Γκαραβέλας (Βόλος), Τουρκοχωρίτης, Πανούτσος, Παπαδήμας, Ελέζι, Ντράκι, Μούρτζινος (Κηφισιά), Κουλουκύθας, Πούλος, Τζίτσας (Λεβαδειακός), Κράστα, Χνάρης (ΟΦΗ), Σιώζιος, Μίλισιτς, Γιουσούφ, Αλαφάκης, Τρικαλιώτης, Καρκατσάλης, Φράγκος, Αγγελάκης, (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), Μαρκεζίνης, Καλοσκάμης, Δημακόπουλος, Μπρέγκου, Σκαρλατίδης, Φώτης, Τρίκατζης, Ζέκα, (Παναθηναϊκός), Φερεκίδης, Σταμάτης, Μπίζι, Βασιλείου, Αδαμόπουλος, (Παναιτωλικός), Ντούνγκα, Παπανικόπουλος, Παπανικόπουλος, Κρομμύδας, Σούβλατζης (ΠΑΟΚ), Βασιλάκος, Μαγής, Χάβος, Λαζ. Ελευθεριάδης (Πανσερραϊκός)
Αυτογκόλ: Λυκουρίνος (ΒΟΛΟΣ), Ντράτζι (Κηφισιά), Πατσώνης (ΑΕΛ)