Αταμάν: «Δεν είχαμε απάντηση σε Ντιμιτρίεβιτς, Τζέσαπ και Ομπστ»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Λακωνικός και εμφανώς απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Μπάγερν Μονάχου.

Ο κόουτς των «πράσινων» μετά το τέλος της ήττας 85-78 από τους Βαυαρούς, εστίασε στην εικόνα της ομάδας του στο καθοριστικό τέταρτο δεκάλεπτο, όταν οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στην αδυναμία των «πράσινων» να περιορίσουν τους πρωταγωνιστές των Γερμανών, οι οποίοι γύρισαν το παιχνίδι και έφτασαν στη νίκη. Στο flash interview της αναμέτρησης, ο Αταμάν δεν είχε διάθεση για εκτενείς δηλώσεις, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα της Μπάγερν στο φινάλε του αγώνα.

«Την τελευταία περίοδο οι Ντιμιτρίεβιτς, Τζέσαπ και Ομπστ έπαιξαν πάρα πολύ καλά και εμείς δεν είχαμε απάντηση. Συγχαρητήρια στην Μπάγερν. Έπαιξαν καλύτερα και κέρδισαν», ήταν τα λόγια του προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR.