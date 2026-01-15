Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός 85-78: Σκληρή ήττα που τον αφήνει πίσω

Ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά σε όλο το ματς και κατάφερε για μία ακόμα φορά να χάσει το ματς μέσα από τα χέρια του "πληρώνοντας" τις κακές του συνήθειες, με τους "πράσινους" να βρίσκονται πλέον στο 13-9.

Για μια ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός έβγαλε στο παρκέ.... αυτοκτονικές τάσεις και σε συδνυασμό με τις κακές του συνήθειες που παρουσίασε και πάλι κατάφερε και έχασε μέσα από τα χέρια του ένα δικό του παιχνίδι. Οι "πράσινοι" αν και είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης στη μεγαλύτερη διάρκειά της στο τέλος δεν τα κατάφεραν, χάνοντας τον ρυθμό και αφήνοντας τους Ομπστ, Τζέσαπ και Γκέιμπριελ να κάνουν την ανατροπή και να δώσουν την νίκη στην ομάδα τους.

Ο Παναθηναϊκός που μπορεί να μην είχε στη διάθεσή του τους Ναν, Ρογκαβόπουλο και Μήτογλου, είχε στο πλευρό του πάνω από 3000 φίλους του που δημιούργησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα και έκαναν ότι περνάει από το χέρι τους για να σπρώξουν τον Παναθηναϊκό στην νίκη. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό μιας και οι παίκτες του "τριφυλλιού" στο τελευταίο δεκάλεπτο τα "γκρέμισαν" όλα και γνώρισαν μαι επίπονη ήττα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία περίοδος "έκλεισε" με σκορ 27-14 για τη Μπάγερν με τους "πράσινους" να χάνουν το μυαλό τους σε άμυνα και επίθεση και να δίνουν το δικαίωμα στη Μπάγερν να κάνει το παιχνίδι της και να παίρνει την νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Τσέντι Όσμαν με 20 πόντους, ενώ 17 σκόραρε ο Τζέριαν Γκραντ που ήταν εξαιρετικός. για τους νικητές τεράστιο παιχνίδι έκανε ο Τζέσαπ που είχε 16 πόντους και 4/4 τρίποντα, ενώ 15 είχε ο Ομπστ που "μίλησε" στην τελευταία περίοδο.

Ο Γκραντ ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, αφού με ένα δίποντο, ένα κλέψιμο πάνω στον Ομπστ και μια ασίστ στον Χολμς, διαμόρφωσε το 0-4 για τον Παναθηναϊκό, αλλά στη συνέχεια το σκηνικό άλλαξε. Δύο λάθη στην επίθεση των “πράσινων” έδωσε δύο αιφνιδιασμούς στους Βαυαρούς και με σερί 9-0, η Μπάγερν προηγήθηκε με 9-4 πριν το τρίλεπτο αναγκάζοντας τον Εργκίν Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ σε έξαλλη κατάσταση.

Ο Αταμάν τους… ξύπνησε

Με την επιστροφή από το ταίμ άουτ ο Παναθηναϊκός άλλαξε τα δεδομένα. Με τον Γκραντ να είναι εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου, τον Χολμς να τελειώνει όλες τις φάσεις και τον Όσμαν να τρέχει συνεχώς ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 2-12 και πήρε προβάδισμα με 11-16, λίγο μετά το πρώτο πεντάλεπτο.

Η μπαγκέτα στον Γκραντ

Το σερί σταμάτησε με τον Ομπστ να βρίσκει ένα πολύ τυχερό τρίποντο, αλλά με τον Γκραντ να έχει ντυθεί… Ναν, οι “πράσινοι” συνέχιζαν να είναι μπροστά, με τον Σορτς να κάνει το 16-20 με πολύ δύσκολο καλάθι μπροστά στον ΜακΚόρμακ. Οι δύο ομάδες πήγαινα χέρι-χέρι στις επόμενες επιθέσεις, με λάθη εκατέρωθεν και τον Τι Τζέι Σορτς να κάνει το 22-24, αλλά ο Τζέσαπ με τρίποντο στην εκπνοή του δεκαλέπτου να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του.

Σχήμα που δεν τράβαγε, αλλά ο Σάμο έδωσε τη λύση

Το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ήταν κάπως περίεργο για τον Παναθηναϊκό μιας και ο Εργκίν Αταμάν έριξε στο παρκέ τους Σλούκα, σορτς, Γκριγκόνις, Σαμοντούρφοφ και Φαρίντ, σε ένα σχήμα που έμοιαζε να μη λειτουργεί. Η Μπάγερν το εκμεταλλεύτηκε και κατάφερε να “χτυπήσει” τον Παναθηναϊκό στις επιστροφές του παίρνοντας προβάδισμα με 29-27. Ο Σαμοντούροφ όμως με δύο τρίποντα ήταν ότι καλύτερο για τον Παναθηναϊκό ο οποίος είδε και τον Όσμαν να ευστοχεί από το τρίποντο και να κάνει το 29-33 για τους “πράσινους” στο 15’.

Όσμαν και Χολμς πήγαν τον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια προηγούμενο

Ο Όσμαν στη δεύτερη παρουσία του στο παιχνίδι ήταν εμφανώς καλύτερος από την πρώτη, ενώ ο Χολμς συνέχεια να κάνει τη δουλειά του με εξαιρετικό τρόπο. Ο Αμερικανός τελείωνε τις φάσεις κάτω από το καλάθι, ενώ ο Τούρκος φόργουορντ με τρίποντο στον αιφνιδιασμό έκανε το 29-38, αναγκάζοντας τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να πάρει τάιμ άουτ, 4 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Η απάντηση στο 0-11 του Παναθηναϊκού ήρθε γρήγορα, με τους γηπεδούχους να “τιμωρούν” κάθε λάθος των “πράσινων” και με σερί 6-0 το σκορ έγινε 35-38. Ο Χολμς συνέχιζε να κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά ένα λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου μέρους ο Μάικ με τρίποντο έκανε το 38-41 και έριξε τη διαφορά στο σουτ, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 40-43.

Ο Γκραντ ήταν παντού και κρατούσε μπροστά τον Παναθηναϊκό

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να βρίσκει λύσεις από τον Τζέριαν Γκραντ, “χτυπώντας” πάνω στον Ομπστ, αλλά δεν κατάφερε να περιορίσει τα λάθη του. Τα λάθη του Παναθηναϊκού ακολουθούσαν κακές επιστροφές και κάπως έτσι η Μπάγερν έμενε κοντά στο σκορ. Ο Τζέσαπ με τρίποντο έδωσε μεγάλη βοήθεια στην ομάδα του, αλλά ο Γκραντ ήταν φανταστικός καθώς εκτός από την πολύ καλή άμυνα πάνω στον Ομπστ, έκανε και εξαιρετικό επιθετικό παιχνίδι και με τρίποντο “έγραψε” το 47-52, στο 26’.

Ο Σλούκας πέρασε στο παρκέ και έδινε το ρυθμό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τους “πράσινους” να βρίσκουν μεγάλο τρίποντο από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για το 51-58. Η Μπάγερν όμως είχε σε πολύ καλό βράδυ τον Τζέσαπ ο οποίος έκανε το 54-58 φτάνοντας τα 3 στα 3 τρίποντα, με τον Όσμαν να μη χάνει χρόνο και να απαντάει με γκολ-φάουλ για το 54-61.

Ο Τζέσαπ εξελισσόταν σε πρόβλημα για την «πράσινη» άμυνα (13π.), αλλά ο αρχηγός (2/4 3π., 5ασ.) βρήκε νέο τρίποντο (58-64 στο 29') και οι φιλοξενούμενοι «έκλεισαν» την 3η περίοδο στο +6.

Χάθηκε στην επίθεση, καθάρισε ο Ομπστ

Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου ο Γκραντ πήγε με τη σειρά του στα 3φ., ο Ράταν - Μέις «ροκάνισε» την απόσταση (63-66) και ο Γκάμπριελ νίκησε τον Χολμς για να στείλει το παιχνίδι στον πόντο (65-66 στο 32'). Το ελεύθερο τρίποντο του Όσμαν βρήκε σίδερο, το γερμανικό κοινό ξεσηκώθηκε και ο Ράταν - Μέις έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους (67-66 στο 33'). Με 6'30'' για το φινάλε ο Ομπστ γύρισε στο ματς, ενώ ο Αταμάν επανέφερε τον Σορτς αντί του Σλούκα. Ο Γκραντ έβαλε ένα δύσκολο σουτ μέσης απόστασης (67-68), αλλά η Μπάγερν «απάντησε» με τον Ντιμιτρίεβιτς για το 70-68 (35'). Ο Όσμαν ισοφάρισε (70-70), όμως οι Βαυαροί βρήκαν νέο τρίποντο, αυτή τη φορά δια χειρός Τζέσαπ (73-70 στο 36'), φτάνοντας το 43% πίσω από τα 6,75μ.

Το παιχνίδι πλέον κρεμόταν από μια κλωστή και ο Σλούκας γύρισε αντί του Σορτς για να πάρει τις αποφάσεις, με τον Αταμάν να βάζει και τον Γκριγκόνις για να δώσει «ανάσες» στον Όσμαν με 4'22'' για τη λήξη. Ο Σλούκας πήρε το 5ο ομαδικό των Βαυαρών και με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 73-72, αλλά ο Γκάμπριελ νίκησε και πάλι τον Χολμς για το 75-72. Η «πράσινη» επίθεση «κόλλησε» σε κρίσιμο σημείο με ένα λάθος του «Γκρίγκο», αλλά ο Γκραντ έβγαλε μια τεράστια άμυνα. Έτσι, ο Όσμαν επέστρεψε άρον άρον στο παρκέ (3'30'' για το τέλος). Ταυτόχρονα, σε εκείνο το σημείο η γερμανική ομάδα έχασε τον Γιόβιτς, που έπεσε άτσαλα στο παρκέ, χτύπησε το κεφάλι του και έδειξε να ζαλίζεται.

Ο Όσμαν κέρδισε τον Ομπστ στο 1vs1 (75-74 στο 37'), αλλά ο Γερμανός με ένα προσωπικό καλάθι «έγραψε» άμεσα το 77-74. Ο Σλούκας αστόχησε για τρεις και την ισοφάριση, αλλά σίδερο βρήκε και ο Ντιμιτρίεβιτς. Το παιχνίδι μπήκε στο τελευταίο δίλεπτο με την «πράσινη» επίθεση να μην έχει ρυθμό, ο Γκραντ αστόχησε με τη σειρά του για τρεις και ο Ντιμιτρίεβιτς μετά το φάουλ του Σλούκα πήγε τη διαφορά στους 5π. (79-74, 99'' για τη λήξη). Έτσι, ο Σορτς γύρισε στο παρκέ αντί του «Σλου». Μετά το time out ο Γκραντ μείωσε στους τρεις (79-76) και η άμυνα του Σορτς εξασφάλισε άμεσα νέα κατοχή στον Παναθηναϊκό Aktor (λάθος του Ντιμιτρίεβιτς). Όμως, το τρίποντο - πέναλτι του Χουάντσο για την ισοφάριση δεν βρήκε στόχο, για ακόμα μία φορά. Ο Ντιμιτρίεβιτς χτύπησε με τη σειρά του σε μια άτσαλη πτώση και ο Πέσιτς δοκίμασε ένα σχήμα χωρίς «καθαρό» πλέι μέικερ για τα τελευταία 82''. Η μπάλα πήγε στα χέρια του Ομπστ και ο Γερμανός σουτέρ δεν συγχώρησε τους «πράσινους», βάζοντας θεμέλια νίκης για τη Μπάγερν (82-76 στο 39'). Ο Σορτς βρήκε ένα γρήγορο δίποντο (82-78), αλλά ο Ομπστ ευστόχησε σε νέο τρίποντο (85-78) και η γερμανική ομάδα «σφράγισε» τη νίκη (85-78 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης