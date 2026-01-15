Euroleague: Έφυγαν με «διπλά» Βίρτους και Μπασκόνια

X / Euroleague

Onsports Team

Σημαντικές εκτός έδρας νίκες πανηγύρισαν Βίρτους Μπολόνια και Μπασκόνια για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Στο Ντουμπάι, η Βίρτους πέτυχε το τρίτο της «διπλό» στη φετινή διοργάνωση, επικρατώντας της τοπικής ομάδας 80-72 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα. Οι Ιταλοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-11, παραμένοντας «ζωντανοί» στη διεκδίκηση μιας θέσης στη δεκάδα, ενώ η Ντουμπάι έπεσε στο 10-12.

Σε ένα απόλυτα ισορροπημένο ματς, η Βίρτους έκανε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο, με την άμυνά της και το ξέσπασμα της τέταρτης περιόδου. Με το σκορ στο 65-65 στο 35’, δύο διαδοχικά τρίποντα από Παγιόλα και Άλστον έδωσαν προβάδισμα ασφαλείας στους φιλοξενούμενους, που «σφράγισαν» τη νίκη από τη γραμμή των βολών. Κορυφαίος ο Κάρσεν Έντουαρνς με 21 πόντους, με τον Σαλιού Νιανγκ να προσθέτει 17 πόντους και 17 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 37-41, 53-60, 72-80

Στην Κωνσταντινούπολη, η Μπασκόνια πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της στη φετινή Euroleague, επικρατώντας της Αναντολού Εφές 89-75. Οι Βάσκοι έφτασαν τις 8 νίκες και πέτυχαν δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία, την ώρα που η Εφές βυθίστηκε στο 6-16, συμπληρώνοντας έξι σερί ήττες.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο εντυπωσιακό τέταρτο δεκάλεπτο των φιλοξενούμενων, όπου με επιμέρους σκορ 16-31 μετέτρεψαν το ντέρμπι σε παράσταση για έναν ρόλο. Πρώτος σκόρερ ο Ροντιόνς Κούρουκς με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα, ενώ για την Εφές ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 12.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 42-40, 59-58, 75-89