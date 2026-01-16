Ομάδες

Ελλάδα: Ο Αργυρόπουλος πέτυχε την κορυφαία γκολάρα στο πόλο!
Onsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 00:54
Ελλάδα: Ο Αργυρόπουλος πέτυχε την κορυφαία γκολάρα στο πόλο!

Καθοριστική ήταν η παρουσία του Στέλιου Αργυρόπουλου στο φινάλε της μεγάλης νίκης της Εθνικής Ελλάδας επί της Κροατίας με 11-10, με τον διεθνή πολίστα να βγαίνει μπροστά την πιο κρίσιμη στιγμή του αγώνα.

Ο Αργυρόπουλος σημείωσε τέσσερα από τα πέντε τελευταία γκολ της «γαλανόλευκης», βάζοντας την υπογραφή του σε ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της ομάδας στη διοργάνωση.

Η φάση που σημάδεψε την αναμέτρηση ήρθε στα τελευταία λεπτά. Με την Ελλάδα να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο, μετά την αποβολή χωρίς αντικατάσταση του Γενηδουνιά, και τους Κροάτες να έχουν μειώσει σε 10-9, ο Αργυρόπουλος πήρε την ευθύνη.

Από τα έξι μέτρα, εκτέλεσε έναν εντυπωσιακό γυριστό διαγώνιο σουτ, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 11-9, 2:53 πριν από το φινάλε. Ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς και τεράστιας σημασίας, που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση και να μείνει αξέχαστο.



