ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι αήττητες «πράσινες» δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Κυριακής (30/11) στην Α1 Γυναικών.

Οι «πράσινες» είναι η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να πάρει την έβδομη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας στην μόνος στην κορυφή. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τη νίκη επί της ουραγού Ανόρθωσης Βόλου και θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα τρεις αγώνες, με τον Αθηναϊκό να υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας. Τα άλλα δύο ματς είναι τα Ιωνία – Ανόρθωση Βόλου και ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθλητικός.

Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής άνοιξε το Σάββατο (29/11), με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 84-66 στην έδρα του Αμύντα. Η προπονήτρια των «ερυθρόλευκων», Φρόσω Δρακάκη ήρθε αντιμέτωπη για πρώτη φορά με την ομάδα στον πάγκο της οποίας ήταν από το 2006 μέχρι πέρσι.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (30/11) στην Α1 Γυναικών

13:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

15:00 ΕΣΚΔ Ιωνία - Ανόρθωση Βόλου

16:00 Αθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας

17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθλητικός

Η βαθμολογία

Αθηναϊκός 13 (6-1) Ολυμπιακός 13 (6-1) Παναθηναϊκός 12 (6-0) Πανσερραϊκός 11 (4-3) Πρωτέας Βούλας 10 (3-4) ΠΑΣ Γιάννινα 10 (3-4) Ιωνία 9 (3-3) ΠΑΟΚ 8 (2-4) Παναθλητικός 8 (2-4) Αμύντας 8 (1-6) Ανόρθωση Βόλου 6 (0-6)

Το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 13:00 και μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσω live streaming στο παρακάτω βίντεο: