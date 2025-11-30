Γιάννης Αντετοκούνμπο για τους 21.000 πόντους: «Όντας ένα παιδί από τα Σεπόλια, το εκτιμώ πολύ»

AP Photo/Aaron Gash

Οnsports Τeam

Ο «Greek Freak» πέτυχε 29 πόντους σε 19 λεπτά κι οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Νετς.

Παράλληλα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε ακόμα ένα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς ξεπέρασε τους 21.000 πόντους.

Μπήκε έτσι σε ένα «κλειστό» κλαμπ, όπου υπάρχουν παίκτες, όπως οι ΛεΜπρον Τζέιμς, Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ. Έγινε ο έκτος νεότερος κι ο 42ος παίκτης στην ιστορία του NBA που τα καταφέρνει.

Στις δηλώσεις που έκανε μετά το ματς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα έχει πετύχει, όντας ένα παιδί από τα Σεπόλια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Νομίζω ότι όταν ήμουν νεαρότερος, μερικά χρόνια πριν, ήμουν κάπως ‘ναι, είναι άλλη μία ημέρα στο γραφείο. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου να πάω σπίτι’. Τώρα όσο μεγαλώνεις, αρχίζεις να εκτμας αυτές τις στιγμές δεν τις παίρνεις ως δεδομένες. Ο κόουτς Ντοκ ήρθε και μου είπε ότι υπάρχουν μόνο 11, 12 παίκτες που έχουν σκοράρει 21.000 πόντους με μία ομάδα στην ιστορία του παιχνιδιού και είσαι κάπως ‘ουάου’.

Όντας ένα παιδί από την Ελλάδα, από τα Σεπόλια, όπου μεγάλωσα σε μία μικρή γειτονιά, όπου δεν συμβαίνουν πολλά μεγάλα πράγματα, το να μπορείς να είσαι σε αυτό το επίπεδο και 13 χρόνια αργότερα να σκοράρεις 21.000 πόντους, το εκτιμώ πολύ. Είχα σπουδαία υποστήριξη, την οικογένειά μου, τον Θεό, με έχουν οδηγήσει μέσα από όλη αυτή την πορεία. Είμαι χαρούμενος. Εχω πολλά πράγματα, πολλά κεφάλαια, θέλω να συνεχίσω μπροστά, οπότε μένω συγκεντρωμένος. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Τώρα πρέπει να αρχίσεις από τα μικρά πράγματα.

Πρέπει να νικήσεις δύο παιχνίδια στη σειρά. Έχουμε άλλο ένα σε δύο ημέρες και δεν έχει σημασία ποιοι είναι οι στόχοι μου σε πέντε, επτά, δέκα χρόνια. Πρέπει να επιβιώσουμε. Τη Δευτέρα πρέπει να επιβιώσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Παίρνουμε ένα ματς τη φορά. Αυτό έχω κάνει σε ολόκληρη την καριέρα μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα, ότι θα είμαι σε αυτή τη θέση, σε αυτή την καρέκλα για τόσα πολλά χρόνια.

Δεν ξέρω τι έχει ο Θεός για εμένα στο μέλλον. Πρέπει να συνεχίσω με το κεφάλι κάτω, να δουλεύω σκληρά, να παραμένω πειθαρχημένος, να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου και ξέρω ότι σπουδαία πράγματα θα συμβούν, επειδή βάζω δουλειά. Δε νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πιο πειθαρχημένος από μένα, οπότε ξέρω ότι σπουδαία πράγματα έρχονται».