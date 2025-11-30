Ατρόμητος: Επέκταση συμβολαίου στον Τσαντίλα

Onsports Team

Ο Ατρόμητος προσέφερε νέο συμβόλαιο στον 21χρονο επιθετικό Παναγιώτη Τσαντίλα. Οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασίας τους έως τα τέλη Ιουνίου του 2028.

Στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας του Περιστερίου αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Παναγιώτη Τσαντίλα για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2028, το οποίο εξέπνεε το καλοκαίρι του 2026.

Ο Παναγιώτης Τσαντίλας είναι παιδί των Ακαδημιών μας, όταν εντάχθηκε σε ηλικία μόλις 11 ετών και διένυσε όλη τη διαδρομή μέχρι και την πρώτη ομάδα, όταν το 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Τη φετινή σεζόν ο 21χρονος επιθετικός αποτελεί σημαντικό στέλεχος της ομάδας μας, έχοντας πραγματοποιήσει 10 συμμετοχές, στις οποίες έχει σημειώσει και 5 γκολ, δείχνοντας ότι είναι κεφάλαιο για το παρόν και το μέλλον του Ατρόμητου.

Ο Παναγιώτης Τσαντίλας μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας τόνισε:

“Δεν μπορώ παρά να είμαι ευτυχισμένος που συνεχίζω στην ομάδα της καρδιάς μου, στην ομάδα που μπορώ να αποκαλώ οικογένειά μου, αφού βρίσκομαι εδώ από μικρό παιδί και συμπληρώνω πάνω από 10 χρόνια στο Περιστέρι.

Θέλω να ευχαριστήσω τον μεγαλομέτοχο της ομάδας μας, Γιώργο Σπανό, και τον Τεχνικό Διευθυντή, Γιάννη Αγγελόπουλο για την εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει και τη στήριξη σε εμένα προσωπικά σε όλη αυτή την πορεία αυτών των χρόνων.

Στόχος μου είναι να συνεχίσω την ίδια σκληρή δουλειά και να μπορέσω και εγώ από την πλευρά μου να βοηθήσω την ομάδα μας να φτάσει εκεί που πρέπει να βρίσκεται ο Ατρόμητος”».