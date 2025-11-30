Το 1,2 εκ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Onsports Team

Τα χρήματα που ανακοίνωσε η διοίκηση του ΣΕΦ πως πλήρωσε για την εγκατάσταση που έχει ανακοινωθεί πως περνά στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, δεν έμειναν ασχολίαστα από τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού.

Η διοίκηση του ΣΕΦ ανακοίνωσε πως τοποθετήθηκε νέα μονάδα ψύξης στο ΣΕΦ. Το κλειστό που έχει ανακοινωθεί από τον Ιούλιο πως περνά στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για 49 χρόνια. Μάλιστα το κόστος της μονάδας και της εγκατάστασης, έφτασε το 1.200.000 ευρώ.

Η είδηση δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αναφέρθηκε στη διαφορά αντιμετώπισης που είχαν οι «πράσινοι», όταν ζητούσαν απλά αλλαγή μετρητών ρεύματος. Παράλληλα, επισήμανε πως όταν παραχωρήθηκε το ΟΑΚΑ, δεν υπήρξε καμία επένδυση για εργασία, πέρα απ' τον ίδιο φυσικά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Μετά την κατά πολύ μεγάλη διαφορά σε έκταση που δόθηκε η δίνεται στους δύο συλλόγους.

Διάβασα για την επένδυση που έκανε το ΣΕΦ 1,2 εκ. σε ψύξη (ΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ).

Το ΣΕΦ έχει τέτοια άνεση οικονομική ξαφνικά;

Θα θυμίσω ότι επί είκοσι χρόνια ο Παναθηναϊκός ζητούσε μετρητές ρεύματος δικούς του και αυτονόμηση χρεώσεων διότι για να θερμανθεί η κεντρική σάλα μπάσκετ έπρεπε να θερμανθεί και η μεγάλη πισίνα... Ουδέποτε ασχολήθηκε κανείς.

Όταν μας προτάθηκε έπρεπε να το δεχτούμε "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" χωρίς δυνατότητα ελέγχου καν.

Εξου και τα αρκετά εκ. που πέσαν μόνο για συμμάζεμα.

Κανείς δεν έκανε καμία επένδυση πρώτου παραχωρηθεί».