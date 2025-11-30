Πανελλήνιες 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Πότε λήγει η προθεσμία-Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

Onsports Team

Οι αιτήσεις αφορούν και τις στρατιωτικές σχολές, στις οποίες πρέπει να καταθέσουν απευθείας αίτηση οι υποψήφιοι

Χιλιάδες υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων ξεκινούν την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής τους για ένα εισιτήριο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η διαδικασία, που άρχισε την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί στις 22 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει και τις στρατιωτικές σχολές, όπου απαιτείται επιπλέον απευθείας αίτηση από τους ενδιαφερόμενους.

Πόλος έλξης αναμένεται να αποτελέσουν οι στρατιωτικές σχολές, λόγω των μέτρων που ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για την προσέλκυση σπουδαστών, όπως η αύξηση των αποδοχών και η δυνατότητα εισαγωγής από περισσότερα επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή.

Πέρυσι, πολλά τμήματα στρατιωτικών σχολών κατέγραψαν πτώση στις βάσεις εισαγωγής.

Συγκεκριμένα, έμειναν κενές:

– 16 θέσεις στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ),

– 162 θέσεις στη ΣΜΥ (Όπλα),

– 45 θέσεις στη ΣΜΥΑ (Τεχνολογική Υποστήριξη),

– 57 θέσεις στη ΣΜΥΝ,

– 39 θέσεις στους Μάχιμους και 23 στους Μηχανικούς της ΣΝΔ,

– 131 θέσεις στη Σχολή Ευελπίδων (Όπλα).

Όσοι ενδιαφέρονται φέτος για στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές, σχολές Πυροσβεστικής, Λιμενικού ή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει να καταθέσουν ξεχωριστή αίτηση στα αρμόδια σώματα, εντός προθεσμιών που θα οριστούν στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις προγραμματίζονται για Μάρτιο – Απρίλιο 2026.

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών (μαθητές ή απόφοιτοι) μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση–δήλωση μέσω διαδικτύου ή από το λύκειό τους και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας αναρτώνται τα υποδείγματα των αιτήσεων και οι εγκύκλιοι με όλες τις λεπτομέρειες για κάθε κατηγορία υποψηφίου, ενώ έχουν ήδη σταλεί στα σχολεία τα απαραίτητα έγγραφα.

Βάσεις: Αυξήθηκαν κατά 37 οι εισακτέοι στην Ευελπίδων

Αύξηση κατά 37 θέσεις κατέγραψε το 2025 ο αριθμός των εισακτέων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων για το 2025, αφήνοντας περιθώρια για συγκρατημένη αισιοδοξία.



Η ποσοστιαία αύξηση αγγίζει σχεδόν το 50% σε σχέση με πέρυσι, μια μεταβολή που, αν και περιορισμένη σε απόλυτους αριθμούς, έχει ουσιαστική σημασία, καθώς καταγράφει ανάσχεση της πτώσης των εισακτέων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κατά τα προηγούμενα έτη.



Το σύνολο των επιτυχόντων που θα φοιτήσουν τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά στην Ευελπίδων φτάνει τους 114 έναντι 77 το 2024.



Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και όσοι φοιτητές από τις ΣΜΥ έχουν δώσει εισαγωγικές εξετάσεις για την Ευελπίδων, αλλά και οι υποψήφιοι που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό και θα δώσουν εξετάσεις τον Σεπτέμβριο.



Την ενθαρρυντική αυτή εικόνα, ωστόσο, αδικεί, σε επίπεδο εντυπώσεων, το πλασματικό έλλειμμα 131 θέσεων που εμφανίζεται φέτος. Το κενό αυτό προκύπτει από τη μεταφορά θέσεων που είχαν δεσμευτεί από την περσινή χρονιά και προσμετρήθηκαν φέτος.



Ένα ακόμα σημαντικό περιοριστικό ζήτημα που επηρεάζει τη Σχολή είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, που λειτούργησε ως φραγμός για αρκετούς υποψήφιους στις στρατιωτικές σχολές.



Παρ’ όλα αυτά, η ανάσχεση και μάλιστα η αυξητική πορεία στις θέσεις της Ευελπίδων δείχνει ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει.



Το στοίχημα τώρα είναι να αποκτήσει αυτή η τάση συνέχεια και η Πολιτεία να συνεχίσει τα μέτρα μακροπρόθεσμης ενίσχυσης που θα καθιστούν την καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις ελκυστική για τους νέους.



Τα μέτρα που έλαβε πρόσφατα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τετραπλασιάζοντας τις αποδοχές όσων φοιτούν στην Ευελπίδων, ως πρώτη αντίδραση για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα παραγωγής νέων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να έχουν συνέχεια. Το πρόβλημα είναι δομικό και σύνθετο και απαιτεί συνολική αντιμετώπιση από την πολιτεία.



Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, του χρόνου αναμένεται να καταγραφεί μεγάλη άνοδος του ενδιαφέροντος για τις στρατιωτικές σχολές. Ενδεικτικό, όπως εξηγούν, ήταν η μεγάλη συμμετοχή, αλλά και το ενδιαφέρον στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα “Summer Campus 2025” από μαθητές Λυκείου, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά για να γνωρίσουν από κοντά την καθημερινή εκπαίδευση των Ευέλπιδων, στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού.



Αν οι θετικές παρεμβάσεις συνεχιστούν, τότε η φετινή χρονιά μπορεί να αποδειχθεί το σημείο αφετηρίας για αυξημένη ζήτηση στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.