Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πέτυχε 29 πόντους σε 19 λεπτά κι οδήγησε τους Μπακς στη νίκη!

AP Photo/Aaron Gash

Οnsports Τeam

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε μόλις 19 λεπτά στο παρκέ, αλλά σημείωσε εκπληκτικούς αριθμούς οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη, μετά από εφτά σερί ήττες.

Το Μιλγουόκι επικράτησε 116-99 του Μπρούκλιν κι «έσπασε» το αρνητικό σερί που είχε το προηγούμενο διάστημα.

Μέχρι και λίγη ώρα πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του ήταν αμφίβολη, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ένιωθε καλά κι έτσι έπαιξε σε back-to-back παιχνίδι. Το πόσο καλά ένιωθε ο «Greek Freak» αποτυπώθηκε και στο παρκέ, όπου μέτρησε 29 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε μόλις 19 λεπτά!

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

29 πόντοι

11/13 δίποντα

1/2 τρίποντα

4/8 βολές

8 ριμπάουντ

2 ασίστ

2 κλεψίματα

2 λάθη

2 φάουλ

σε 18:59

Δίπλα στην εκπληκτική εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, βάλτε και την ενέργεια που έβγαλε ο Κέβιν Πόρτερ (13π., 4ριμπ., 6ασ. σε 25 λεπτά), ο οποίος έδωσε ώθηση στη δική του επιστροφή.

Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες, έπειτα από εφτά σερί ήττες κι ανέβηκαν στο 9-12. Επόμενος αντίπαλος τους θα είναι οι Ουίζαρντς, τη ξημερώματα της Τρίτης (02/12 στις 03:00) στην Ουάσινγκτον.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-29, 71-53, 99-70, 116-99.

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 15 (5τρ., 5ασ.), Γ. Αντετοκούνμπο 29 (8ριμπ.), Τέρνερ 10 (1), Πόρτερ 13 (3τρ., 6ασ.), Ρόλινς 10 (1), Τρεντ 5 (1), Κούζμα 11 (1), Πόρτις 13 (3τρ., 6ριμπ.), Σιμς 2 (8ριμπ.), Χάρις (5ριμπ.), Τζάκσον 2, Άντονι 2, Κόφι 2, Θ. Αντετοκούνμπο 2.

ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ (Ζόρντι Φερνάντεθ): Ουίλιαμς 10 (2), Κλάουνι 6 (2), Κλάξτον 7, Μαν 4, Μάρτιν 9 (1τρ., 5ριμπ.), Ουόλφ 22 (5), Σαράφ 10 (2 τρίποντα, 7 ασίστ), Πάουελ 3, Σαρπ 7 (6 ριμπάουντ), Γουίλσον 13 (1), Λιντέλ 2, Ετιέν 3 (1)