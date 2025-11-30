Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Copa Libertadores: Η Φλαμένγκο αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής για τέταρτη φορά!
AP Photo/Martin Mejia
Οnsports Τeam 30 Νοεμβρίου 2025, 10:08
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Copa Libertadores: Η Φλαμένγκο αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής για τέταρτη φορά!

Η Φλαμένγκο πήρε (1-0) τον βραζιλιάνικο «εμφύλιο» με την Παλμέιρας και κατέκτησε το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας της στο Copa Libertadores – Έγραψε ιστορία ο Φελίπε Λουίς, ο οποίος κατέκτησε το τρόπαιο κι ως προπονητής.

Στην κορυφή της Λατινικής Αμερικής επέστρεψε μετά από τέσσερα χρόνια η «Φλα».

Η ομάδα του Φελίπε Λουίς νίκησε στον τελικό που διεξήχθη στη Λίμα του Περού μπροστά σε 50.000 θεατές, έχοντας «χρυσό» σκόρερ τον Ντανίλο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά «δυναμίτη» στο 67ο λεπτό.

Η Φλαμένγκο έφτασε τα τέσσερα τρόπαια κι έγινε η ομάδα από τη Βραζιλία με τις περισσότερες κούπες στο Copa Libertadores. Μάλιστα, με αυτή την επιτυχία της εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Διηπειρωτικό Κύπελλο του Δεκεμβρίου, το Recopa Sudamericana του 2026 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029.

Επίσης, ο Φελίπε Λουίς έγινε μόλις ο δεύτερος στην ιστορία του θεσμού, ο οποίος σηκώνει το τρόπαιο τόσο ως παίκτης, όσο κι ως προπονητής! Ο πρώτος ήταν ο Ρενάτο Πορταλούπι, ο οποίος τα είχε καταφέρει με την Γκρέμιο το 1983 (ως παίκτης) και το 2017 (ως προπονητής).

Τα highlights του Παλμέιρας - Φλαμένγκο

Παλμέιρας-Φλαμένγκο 0-1 | HL



Ροή ειδήσεων

MUNDOBASKET
Εθνική ομάδα: Στην Πορτογαλία για το δύο στα δύο
8 λεπτά πριν Εθνική ομάδα: Στην Πορτογαλία για το δύο στα δύο
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι αήττητες «πράσινες» δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη
1 ώρα πριν ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι αήττητες «πράσινες» δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λιονέλ Μέσι: Σήκωσε το 47ο τρόπαιο της καριέρας του κι έγραψε ιστορικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο
2 ώρες πριν Λιονέλ Μέσι: Σήκωσε το 47ο τρόπαιο της καριέρας του κι έγραψε ιστορικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Copa Libertadores: Η Φλαμένγκο αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής για τέταρτη φορά!
2 ώρες πριν Copa Libertadores: Η Φλαμένγκο αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής για τέταρτη φορά!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved