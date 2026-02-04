Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γερμανία: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου η Λεβερκούζεν με νέα «τριάρα»
EPA/Friedemann Vogel, ΑΜΠΕ
Οnsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 05:06
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μπάγερ Λεβερκούζεν / Σανκτ Πάουλι

Γερμανία: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου η Λεβερκούζεν με νέα «τριάρα»

Η Λεβερκούζεν έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας, καθώς νίκησε σχετικά άνετα τη Ζανκτ Πάουλι με 3-0 στην «BayArena», έχοντας κυριαρχική εικόνα και στα δύο ημίχρονα.

Στο 31' ο Τεριέ έδωσε προβάδισμα στις «ασπιρίνες», ενώ στο 63' ο Σικ έπειτα από ασίστ του Γκαρσία, έκανε με πολύ ωραίο τελείωμα το 2-0 και «κλείδωσε» την πρόκριση για τους γηπεδούχους. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 92' ο Χόφμαν. Ο Μανώλης Σάλιακας μπήκε ως αλλαγή στο 46ο λεπτό για τη Ζανκτ Πάουλι.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης του DFB-Pokal:

Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 3-0

Χόλσταϊν Κίελ-Στουτγκάρδη 04/02

Χέρτα Βερολίνου-Φράιμπουργκ 10/02

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 11/02



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γερμανία: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου η Λεβερκούζεν με νέα «τριάρα»
42 λεπτά πριν Γερμανία: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου η Λεβερκούζεν με νέα «τριάρα»
ΣΠΟΡ
Κύπελλο Ανδρών: Στα προημιτελικά Πανιώνιος και Μίλωνας με τρομερές ανατροπές
3 ώρες πριν Κύπελλο Ανδρών: Στα προημιτελικά Πανιώνιος και Μίλωνας με τρομερές ανατροπές
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Δίκιο έχει ο Γιαννακόπουλος, είναι σαν εμένα»
5 ώρες πριν Αταμάν: «Δίκιο έχει ο Γιαννακόπουλος, είναι σαν εμένα»
EUROLEAGUE
Δ. Γιαννακόπουλος: Το μήνυμα σε Σλούκα - «Πάμε αρχηγέ, σήμερα το turning point»
5 ώρες πριν Δ. Γιαννακόπουλος: Το μήνυμα σε Σλούκα - «Πάμε αρχηγέ, σήμερα το turning point»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved