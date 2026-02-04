Γερμανία: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου η Λεβερκούζεν με νέα «τριάρα»

EPA/Friedemann Vogel, ΑΜΠΕ

Οnsports Team

Η Λεβερκούζεν έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας, καθώς νίκησε σχετικά άνετα τη Ζανκτ Πάουλι με 3-0 στην «BayArena», έχοντας κυριαρχική εικόνα και στα δύο ημίχρονα.

Στο 31' ο Τεριέ έδωσε προβάδισμα στις «ασπιρίνες», ενώ στο 63' ο Σικ έπειτα από ασίστ του Γκαρσία, έκανε με πολύ ωραίο τελείωμα το 2-0 και «κλείδωσε» την πρόκριση για τους γηπεδούχους. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 92' ο Χόφμαν. Ο Μανώλης Σάλιακας μπήκε ως αλλαγή στο 46ο λεπτό για τη Ζανκτ Πάουλι.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης του DFB-Pokal:

Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 3-0

Χόλσταϊν Κίελ-Στουτγκάρδη 04/02

Χέρτα Βερολίνου-Φράιμπουργκ 10/02

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 11/02