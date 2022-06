Νικ Κύργιος: «Αλήτης» με ρακέτα ή σταρ που δε μένει στα στερεότυπα; Απλά ένας «μάγος» με ταπεραμέντο

Έχει διαλύσει τις περισσότερες ρακέτες από κάθε άλλον τενίστα. Έχει πετάξει μπουκάλια αλλά και ρακέτες στις καρέκλες των διαιτητών. Έχει λογομαχήσει ουκ ολίγες φορές με θεατές σε όλα τα μεγάλα και μικρά τουρνουά που έχει συμμετάσχει.

Θυμηθείτε εδώ την επική ατάκα του Νικ Κύργιου, στον αγώνα στο Indian Wells με τον Ράφα Ναδάλ, τον οποίο παρακολούθησε μεταξύ άλλων και ο Μπεν Στίλερ, σε θεατή που του έδινε συμβουλές για το πως να παίξει.

Μάλιστα χθες έφτυσε και προς το μέρος ενός θεατή που δεν σταμάτησε να τον γιουχάρει στην αναμέτρηση με τον 22χρονο Βρετανό, Πολ Τζαμπ στην Πρεμιέρα του στο Wimbledon.

Ο Νικ Κύργιος είναι ο σούπερ σταρ που λατρεύεις να «μισείς» και να κριτικάρεις. Ενώ όπου και αν αγωνίζεται γίνεται τεράστιος ντόρος γύρω από το όνομά του και δυστυχώς όχι πάντα για τα επιτεύγματα του!

Ο Ελληνοαυστραλός έχει κοιμηθεί στον πάγκο την ώρα του τάιμ άουτ. Έχει πιει μπύρα και έχει φάει σούσι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

