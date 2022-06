Νικ Κύργιος: Άγριο κράξιμο - Έτρωγε ατάραχος σούσι στη συνέντευξη Τύπου - Έφτυσε οπαδό (videos)

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας βρίσκεται για μία ακόμα φορά στο «στόχαστρο», λόγω της συμπεριφοράς του. Ο Νικ Κύργιος ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο Open της Αγγλίας, καθώς επιβλήθηκε, αρκετά δύσκολα, του 22χρονου Βρετανού Πολ Τζαμπ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο 27χρονος τενίστας αντέδρασε άσχημα σε φωνές από την εξέδρα, όταν το κοινό αποθέωνε τον Βρετανό αντίπαλό του. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή, ο Νικ Κύργιος γύρισε προς το μέρος ενός οπαδού και έφτυσε, ενώ είχε «προλάβει» να ειρωνευτεί μία επόπτρια και να πετάξει μία μπάλα προς τον κόσμο.

Swear Kyrgios spits at some bloke in the crowd who was cheering for Jubb. ? Mad’ead! #Wimbeldon2022 pic.twitter.com/gkQWHhv6BY