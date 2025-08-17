Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ligue 1: Δυσκολεύτηκε η Παρί, την… ξελάσπωσε ο Βιτίνια
Onsports Team 17 Αυγούστου 2025, 23:55
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ligue 1: Δυσκολεύτηκε η Παρί, την… ξελάσπωσε ο Βιτίνια

Νικήτρια με μεγάλη δυσκολία έφυγε η πρωταθλήτρια Ευρώπης από την έδρα της Ναντ (1-0) στην πρεμιέρα της στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν άρχισε τη δύσκολη προσπάθεια υπεράσπισης των τίτλων που έχει κατακτήσει. Οι Παριζιάνοι ειδικά στη Ligue 1 είναι το τεράστιο φαβορί και θα αποτελέσει έκπληξη ακόμη κι αν συναντήσουν μεγάλη αντίσταση στην πορεία τους προς τον τίτλο.

Παρ’ όλα αυτά το ντεμπούτο της ομάδας του Λουίς Ενρίκε, μόνο εύκολο δεν ήταν. Οι πρωταθλητές Ευρώπης φιλοξενήθηκαν από τη Ναντ και χρειάστηκε ο Βιτίνια στο 67’ για να… βγάλει το φίδι απ’ την τρύπα, σημειώνοντας το μοναδικό τέρμα στο ματς.

Ο Γκονσάλο Ράμος σκόραρε στο 77’, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε μέσω VAR. Έτσι λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup στα πέναλτι, η Παρί επικράτησε στην πρεμιέρα της στο «Σαμπιονά».

Ligue 1 – 1η αγωνιστική

Ρεν-Μαρσέιγ 1-0

Λανς–Λιόν 0-1

Μονακό-Χάβρη 3-1

Νις-Τουλούζ 0-1

Μπρεστ-Λιλ 3-3

Οσέρ-Λοριάν 1-0

Μετς-Στρασμπούρ 0-1

Ανζέ–Παρί FC 1-0

Ναντ–Παρί Σεν Ζερμέν 0-1

 

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ligue 1: Δυσκολεύτηκε η Παρί, την… ξελάσπωσε ο Βιτίνια
1 ώρα πριν Ligue 1: Δυσκολεύτηκε η Παρί, την… ξελάσπωσε ο Βιτίνια
BASKET LEAGUE
Περιστέρι: Στην Αθήνα και ο Σι Τζέι Χάρις
2 ώρες πριν Περιστέρι: Στην Αθήνα και ο Σι Τζέι Χάρις
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
La Liga: Η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε νίκησε την Σεβίλλη του Αλμέιδα
2 ώρες πριν La Liga: Η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε νίκησε την Σεβίλλη του Αλμέιδα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παρί Σεν Ζερμέν: Θέλει ξανά το Champions League o Λουίς Ενρίκε
2 ώρες πριν Παρί Σεν Ζερμέν: Θέλει ξανά το Champions League o Λουίς Ενρίκε
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved