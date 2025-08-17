Ligue 1: Δυσκολεύτηκε η Παρί, την… ξελάσπωσε ο Βιτίνια

Onsports Team

Νικήτρια με μεγάλη δυσκολία έφυγε η πρωταθλήτρια Ευρώπης από την έδρα της Ναντ (1-0) στην πρεμιέρα της στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν άρχισε τη δύσκολη προσπάθεια υπεράσπισης των τίτλων που έχει κατακτήσει. Οι Παριζιάνοι ειδικά στη Ligue 1 είναι το τεράστιο φαβορί και θα αποτελέσει έκπληξη ακόμη κι αν συναντήσουν μεγάλη αντίσταση στην πορεία τους προς τον τίτλο.

Παρ’ όλα αυτά το ντεμπούτο της ομάδας του Λουίς Ενρίκε, μόνο εύκολο δεν ήταν. Οι πρωταθλητές Ευρώπης φιλοξενήθηκαν από τη Ναντ και χρειάστηκε ο Βιτίνια στο 67’ για να… βγάλει το φίδι απ’ την τρύπα, σημειώνοντας το μοναδικό τέρμα στο ματς.

Ο Γκονσάλο Ράμος σκόραρε στο 77’, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε μέσω VAR. Έτσι λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup στα πέναλτι, η Παρί επικράτησε στην πρεμιέρα της στο «Σαμπιονά».

Ligue 1 – 1η αγωνιστική

Ρεν-Μαρσέιγ 1-0

Λανς–Λιόν 0-1

Μονακό-Χάβρη 3-1

Νις-Τουλούζ 0-1

Μπρεστ-Λιλ 3-3

Οσέρ-Λοριάν 1-0

Μετς-Στρασμπούρ 0-1

Ανζέ–Παρί FC 1-0

Ναντ–Παρί Σεν Ζερμέν 0-1