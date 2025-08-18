Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σάντερλαντ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Νορντί Μουκιέλε
Onsports Team 18 Αυγούστου 2025, 02:29
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάντερλαντ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Νορντί Μουκιέλε

Τον Γάλλο αμυντικό που άνηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν, απέκτησαν οι «μαυρόγατες».

Ο Γάλλος αμυντικός Νορντί Μουκιέλε, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τη Σάντερλαντ, όπως ανακοίνωσε η αγγλική ομάδα. Ο δεξιός μπακ ενισχύει περαιτέρω την ομάδα των «Μαύρων Γατών», που προπονεί ο Γάλλος Ρεζίς Λε Μπρι.

Η επιβεβαίωση της μεταγραφής, το ποσό της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί, έρχεται μετά το 3-0 επί της Γουέστ Χαμ για την έναρξη της σεζόν της Premier League.

Ο 27χρονος, ο οποίος προήλθε από την Παρί FC και έπαιξε για τις Λαβάλ και Μονπελιέ, εντάχθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2022 μετά από τέσσερις σεζόν με τη Λειψία.

Δεν κατάφερε να καθιερωθεί στον σύλλογο της πρωτεύουσας και παραχωρήθηκε δανεικός την περασμένη σεζόν στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, με την οποία πραγματοποίησε 24 εμφανίσεις.

Ο Μουκιέλε έχει μία συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Γαλλίας του Ντιντιέ Ντεσάν, εναντίον της Φινλανδίας στη Λιόν τον Σεπτέμβριο του 2021, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σάντερλαντ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Νορντί Μουκιέλε
2 ώρες πριν Σάντερλαντ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Νορντί Μουκιέλε
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ligue 1: Δυσκολεύτηκε η Παρί, την… ξελάσπωσε ο Βιτίνια
5 ώρες πριν Ligue 1: Δυσκολεύτηκε η Παρί, την… ξελάσπωσε ο Βιτίνια
BASKET LEAGUE
Περιστέρι: Στην Αθήνα και ο Σι Τζέι Χάρις
5 ώρες πριν Περιστέρι: Στην Αθήνα και ο Σι Τζέι Χάρις
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
La Liga: Η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε νίκησε την Σεβίλλη του Αλμέιδα
6 ώρες πριν La Liga: Η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε νίκησε την Σεβίλλη του Αλμέιδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved