Σάντερλαντ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Νορντί Μουκιέλε

Onsports Team

Ο Γάλλος αμυντικός Νορντί Μουκιέλε, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τη Σάντερλαντ, όπως ανακοίνωσε η αγγλική ομάδα. Ο δεξιός μπακ ενισχύει περαιτέρω την ομάδα των «Μαύρων Γατών», που προπονεί ο Γάλλος Ρεζίς Λε Μπρι.

Η επιβεβαίωση της μεταγραφής, το ποσό της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί, έρχεται μετά το 3-0 επί της Γουέστ Χαμ για την έναρξη της σεζόν της Premier League.

Ο 27χρονος, ο οποίος προήλθε από την Παρί FC και έπαιξε για τις Λαβάλ και Μονπελιέ, εντάχθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2022 μετά από τέσσερις σεζόν με τη Λειψία.

Δεν κατάφερε να καθιερωθεί στον σύλλογο της πρωτεύουσας και παραχωρήθηκε δανεικός την περασμένη σεζόν στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, με την οποία πραγματοποίησε 24 εμφανίσεις.

Ο Μουκιέλε έχει μία συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Γαλλίας του Ντιντιέ Ντεσάν, εναντίον της Φινλανδίας στη Λιόν τον Σεπτέμβριο του 2021, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.