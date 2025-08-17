Περιστέρι: Στην Αθήνα και ο Σι Τζέι Χάρις

Οnsports team

Ο Σι Τζέι Χάρις έφτασε στην Αθήνα νωρίς το πρωΐ της Κυριακής (17/8) προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Περιστερίου.

Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ είναι και ο μοναδικός ξένος των «κυανοκιτρίνων» που παρέμεινε από την περσινή σεζόν στην ομάδα.

Ο Σι Τζέι Χάρις προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον υποδέχθηκε η Σοφία Κλιγκοπούλου και από τη Δευτέρα (18/8) το απόγευμα θα τεθεί κανονικά στη διάθεση του Βασίλη Ξανθόπουλου στην επίσημη «πρώτη» της ομάδας στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».