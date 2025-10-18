Κόντης: «Προετοιμαστήκαμε καλά, έχουμε και το μομέντουμ»

Onsports Team

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για το κρίσιμο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη, όντας ιδιαίτερα αισιόδοξος λόγω της καλής δουλειάς που έκανε η ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη απ’ τον Άρη για την Super League. Σημαντικό ματς και για τις δύο ομάδες. Ο Χρήστος Κόντης με δηλώσεις του στη Nova, ξεκαθάρισε πως η ομάδα του έχει προετοιμαστεί σωστά και έχει το μομέντουμ υπέρ της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Είναι σίγουρα δύσκολο παιχνίδι, όπως όλα τα ματς στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, αλλά εμείς έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά, έχουμε ένα πολύ καλό μομέντουμ και σε αυτό θα στηριχτούμε. Οι παίκτες είναι συνειδητοποιημένοι, ξέρουμε που βρισκόμαστε, ποια ομάδα είμαστε και θα πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε.

Με τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτό το παιχνίδι, διότι κι ο Άρης έρχεται από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα τις τελευταίες αγωνιστικές. Άρα κι αυτοί έχουν μία πίεση και θα πρέπει να βγάλουν μία αντίδραση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε πολύ προετοιμασμένοι γι’ αυτό το παιχνίδι, θέλουμε πάρα πολύ να έρθει η Κυριακή, να παίξουμε σ’ αυτό το ματς και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για την απουσία πολλών διεθνών στη διακοπή: «Δεν με φοβίζει καθόλου γιατί είμαστε Παναθηναϊκός και έχουμε πολλούς διεθνείς ποδοσφαιριστές. Αν δεν είχαμε θα ήταν πρόβλημα. Οι παίκτες αυτοί είναι συνηθισμένοι να παίζουν πολλά παιχνίδια. Κάναμε προετοιμασία έτσι όπως έπρεπε και με τους παίκτες που είχαμε και με την ενσωμάτωση αυτή την εβδομάδα των παικτών που έλειπαν με τις Εθνικές.

Θεωρώ ότι είμαστε όλοι μαζί σε ένα καλό επίπεδο. Κάποιοι που έκαναν δυνατές προπονήσεις εδώ, κάποιοι που έπαιξαν κάποια παιχνίδια με τις Εθνικές τους κι όλοι μαζί έχουμε έναν σκοπό, να νικήσουμε την Κυριακή.

Ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλούς παίκτες και εμείς θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα εκείνους που θα προσπαθήσουν να μας κάνουν τη ζημιά. Εμείς ξέρουμε το πλάνο μας. Οι ποδοσφαιριστές ξέρουν ποιος είναι ο αντίπαλος, άρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».