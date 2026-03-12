Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

Οnsports team

Με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού μετά τις 17 Μαρτίου

Αστάθεια αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα- κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια- μετά τις 17-18 Μαρτίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Όπως επεσήμανε ο γνωστός προγνώστης καιρού ο χειμώνας δεν θα παραδώσει εύκολα το «όπλα». Μετά τις 17-18 Μαρτίου θα επικρατήσουν ψυχρές θερμοκρασίες καθώς δημιουργούνται προϋποθέσεις για «κατεβασιές κρύου αέρα από τη βορειοανατολική Ευρώπη». Έως τις 21 Μαρτίου κατά διαστήματα θα έχει χειμωνιάτικο κρύο, κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί, σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, αλλά πιθανόν να εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της Κρήτης, της Ηπείρου, της δυτικής Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.

Το θερμομετρικό εύρος θα είναι ξανά μεγάλο, καθώς το πρωί θα επικρατήσουν σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ το μεσημέρι θα φτάσουν τους 19-20 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Από την Παρασκευή (13/3) έως και τη Δευτέρα (16/3) θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές, ενώ το θερμόμετρο θα φτάσει έως τους 17-29 βαθμούς Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο υπάρχει ενδεχόμενο για σύντομες μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Θεσσαλίας και της δυτικής Πελοποννήσου. Το βράδυ της Δευτέρας ενδέχεται να βρέξει σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας.