Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στη μάχη της Ευρώπης: Με Μπέτις οι «πράσινοι», στη Σλοβενία η «Ένωση»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις στο ΟΑΚΑ για τη φάση των «16» του Europa League, ενώ η ΑΕΚ δοκιμάζεται στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε, ψάχνοντας το πρώτο βήμα προς τα προημιτελικά του Conference League.

Οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν στη δράση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να δίνουν σημαντικές αναμετρήσεις στη φάση των «16».

Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τη Μπέτις στο ΟΑΚΑ, ενώ η «Ένωση» ταξιδεύει στη Σλοβενία για την πρώτη της αναμέτρηση με την Τσέλιε, με κοινό στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά σε Europa League και Conference League, αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την υπέρβαση

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπέτις στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον πρώτο αγώνα των «16» του Europa League. Οι «πράσινοι» θα κληθούν για ακόμη μία φορά μέσα στη σεζόν να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Αχμέντ Τουμπά (3 κίτρινες), Χάβι Ερνάντεθ (αποβλήθηκε στη ρεβάνς με την Πλζεν), Τάσο Μπακασέτα (3 κίτρινες), τους τραυματίες Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Γιάννη Κώτσιρα ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Τιν Γεντβάι, Σωτήρης Κοντούρης, Παύλος Παντελίδης, Μουσά Σισοκό και Λούκας Τσάβες.

Παρά τις δυσκολίες, το «τριφύλλι» θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο από την Ισπανία και να διεκδικήσει μια μεγάλη υπέρβαση απέναντι στην πέμπτη ομάδα της LaLiga, που έχει θέσει ως στόχο τη διάκριση στη διοργάνωση.

Ευκαιρία για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, έχοντας αποφύγει τον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσέλιε, επιδιώκοντας να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση.

Η ομάδα της Σλοβενίας είχε νικήσει (3-1) την «Ένωση» στη League Phase, όμως έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε. Οι γηπεδούχοι έχουν χάσει τους καλύτερους παίκτες τους, ενώ διανύουν διάστημα παρατεταμένης αγωνιστικής κρίσης.

Οι «κιτρινόμαυροι», λοιπόν, θέλουν να εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες και να πλησιάσουν στην παρουσία τους στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 19 Μαρτίου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ώρα και το κανάλι

Το Παναθηναϊκός – Μπέτις είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί τόσο από το CosmoteSport3HD, όσο κι από τον ΑΝΤ1. Η σέντρα του Τσέλιε – ΑΕΚ έχει οριστεί για τις 22:00, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά από το CosmoteSport4HD.