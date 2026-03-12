Challenge Cup Γυναικών: Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να σηκώσει την κούπα στη Γλυφάδα

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πιο ευνοϊκά τα δεδομένα για τη ρεβάνς της Γλυφάδας μετά τα δύο σετ που πήρε στην Ιταλία κόντρα στη Βαλεφόλια.

Παρά την ήττα με 3-2 σετ από την Βαλεφόλια στον πρώτο τελικό του Challenge Cup στην Ιταλία, ο Παναθηναϊκός διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες του για την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου στην ιστορία του.

Όλα θα κριθούν στη ρεβάνς επί ελληνικού εδάφους, στη Γλυφάδα, με τα δύο σετ που κατακτήθηκαν στο Πέζαρο να είναι σημαντικά.

Για να σηκώσουν την κούπα, τα «φίνα κορίτσια» χρειάζονται οπωδήποτε νίκη. Αν αυτή έρθει με 3-0 ή 3-1 σετ ο Παναθηναϊκός κατακτά απευθείας το Challenge Cup.

Σε περίπτωση που οι «πράσινες» επικρατήσουν με 3-2, τότε ο νικητής θα αναδειχθεί στο «χρυσό» σετ, ένα έξτρα σετ, το οποίο θα καθορίσει και την ομάδα που θα σηκώσει το τρόπαιο.

Πότε είναι ρεβάνς Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια

Ο κρίσιμος δεύτερος τελικός έχει οριστεί για την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στις 19:00. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας, όπου ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει την ιστορική ανατροπή.