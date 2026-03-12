NBA: Έγραψαν ιστορία οι Κλίπερς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Οnsports Team

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων στο NBA και βίντεο με όλα τα highlights.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία μέσα στον Μάρτιο και παράλληλα έγραψαν ιστορία στο ΝΒΑ, επικρατώντας με 153-128 των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο Ίνγκλγουντ.

Με τη νίκη αυτή οι Κλίπερς ανέβηκαν στο 33-32 και έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του πρωταθλήματος που βρίσκεται σε θετικό ρεκόρ, ενώ είχε ήταν 15 παιχνίδια σε αρνητικό ρεκόρ μέσα στην ίδια σεζόν.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Καουάι Λέοναρντ με 45 πόντους, στην πέμπτη φετινή του εμφάνιση με τουλάχιστον 40, ενώ ο Μπένεντικτ Μάθουριν πρόσθεσε 22 πόντους. Ο Ντάριους Γκάρλαντ είχε 21 και ο Τζόρνταν Μίλερ 14 για τους Κλίπερς, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-1 μέσα στον Μάρτιο.

Η Μινεσότα, που υπέστη τρίτη διαδοχική ήττα και υποχώρησε στην πέμπτη θέση της Δύσης, είχε πρώτο σκόρερ τον Άντονι Έντουαρντς με 36 πόντους, ενώ ο Ναζ Ριντ πρόσθεσε 18.

Στο Ορλάντο, ο Ντέσμοντ Μπέιν πέτυχε 35 πόντους –με πέντε στα τελευταία 18 δευτερόλεπτα– και οδήγησε τους Μάτζικ στη νίκη με 128-122 επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς, που ήταν η πέμπτη συνεχόμενη για την ομάδα της Φλόριντα. Ο Πάολο Μπανκέρο πρόσθεσε 25 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και επτά ασίστ, ενώ ο Τρίσταν ντα Σίλβα είχε 23. Για τους Καβαλίερς, ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 30 πόντους, ο Ντόνοβαν Μίτσελ 25 και ο Κίον Έλις 20 από τον πάγκο.

Στο Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε τριπλ-νταμπλ με 16 πόντους, 13 ασίστ και 12 ριμπάουντ και οι Νάγκετς επικράτησαν εύκολα των Χιούστον Ρόκετς με 129-93. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 30 πόντους, ενώ ο Κρίστιαν Μπράουν είχε 19 και ο Κάμερον Τζόνσον 17. Για τους Ρόκετς, ο Άμεν Τόμπσον σημείωσε 16 πόντους, ενώ από 11 είχαν οι Κέβιν Ντουράντ και Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ.

Τα αποτελέσματα στο NBA:

Ορλάντο - Κλίβελαντ 128-122

Νέα Ορλεάνη - Τορόντο 122-111

Γιούτα - Νέα Υόρκη 117-134

Ντένβερ - Χιούστον 129-93

Σακραμέντο - Σαρλοτ 109-117

ΛΑ Κλίπερς - Μινεσότα 153-128

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 43-22

Νέα Υόρκη 42-25

Τορόντο 36-29

Φιλαδέλφεια 35-30

Μπρούκλιν 17-48

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 46-18

Κλίβελαντ 40-26

Μιλγουόκι 27-37

Σικάγο 27-38

Ιντιάνα 15-50

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 37-29

Ορλάντο 36-28

Ατλάντα 34-31

Σάρλοτ 34-33

Ουάσινγκτον 16-48

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 51-15

Μινεσότα 40-26

Ντένβερ 40-26

Πόρτλαντ 31-35

Γιούτα 20-46

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 40-25

Φοίνιξ 38-27

Λ.Α. Κλίπερς 33-32

Γκόλντεν Στέιτ 32-33

Σακραμέντο 16-51

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 48-17

Χιούστον 40-25

Μέμφις 23-41

Νέα Ορλεάνη 22-45

Ντάλας 21-44