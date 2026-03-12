Indian Wells: Αποκλείστηκε ο Τζόκοβιτς, συνεχίζουν Αλκαράθ και Σβιάτεκ

Οnsports Team

Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στον τέταρτο γύρο του Indian Wells Masters 1000, καθώς ηττήθηκε από τον Βρετανό, κάτοχο του τίτλου, Τζακ Ντρέιπερ (Νο 14 στον κόσμο) με 4-6, 6-4, 7-6(5), ενώ οι Κάρλος Αλκαράθ και Ίγκα Σβιάτεκ, συνεχίζουν την πορεία τους προς την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο 38χρονος Σέρβος, με 24 τίτλους Grand Slam και φιναλίστ στο Australian Open τον Ιανουάριο, υπέκυψε στην μαχητικότητα του Ντρέϊπερ, μετά από δύο ώρες και 35 λεπτά. Πέντε φορές νικητής στην έρημο της Καλιφόρνια, ο «Νόλε» δεν έχει «σηκώσει» το τρόπαιο στο συγκεκριμένο τουρνουά από το 2016.

Ο κάτοχος του τίτλου, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στο τουρνουά μετά από περισσότερους από έξι μήνες απουσίας, λόγω τραυματισμού στο χέρι, θ' αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο, τον Ρώσο Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο 11). Οι δύο τενίστες προσέφεραν έναν συναρπαστικό αγώνα, που κρίθηκε στο tie brak.

Στο πρώτο κιόλας game, ο Σέρβος απέκρουσε ένα εντυπωσιακό rally 26 κτυπημάτων, αντιμετωπίζοντας τρία drop shots και δύο lob.

«Αυτός ο πόντος μου κόστισε ακριβά. Τον κέρδισα, αλλά ήμουν πραγματικά χωρίς ενέργεια. Άρχισα να νιώθω καλύτερα ξανά στο τέλος του σετ», δήλωσε ο Τζόκοβιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα. Ο Ντρέιπερ σέρβιρε για τον αγώνα στο 5-4, αλλά έχασε το σερβίς του από ένα υπέροχο drop shots του Σέρβου. «Είχα το κοινό, την ενέργεια, νόμιζα ότι μπορούσα να κερδίσω».

Στο tiebreak, ο Τζόκοβιτς, εμφανώς καταπονημένος από την προσπάθεια, φάνηκε να χάνει το σετ (βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1) και στην συνέχεια ανέκτησε το προβάδισμα (4-3) πριν τα τελευταία δύο λάθη, δώσουν την πρόκριση στον Βρετανό.

«Είμαι απίστευτα υπερήφανος που κέρδισα αυτόν τον αγώνα εναντίον του Νόβακ, ενός από τους σπουδαιότερους παίκτες στην Ιστορία», δήλωσε ο Ντρέιπερ και πρόσθεσε: «Δεν έχω παίξει στο τουρνουά για πολύ καιρό, και για να είσαι ένας από τους καλύτερους χρειάζεσαι αυτοπεποίθηση. Μετά την επιστροφή του στο τέλος του αγώνα, κατάφερα να μείνω συγκεντρωμένος και είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι παίζω κοντά στο επίπεδο που ελπίζω να φθάσω. Κάνω το καλύτερο δυνατό προσπαθώντας να διατηρήσω μια καλή στάση».

Νωρίτερα, ο Ισπανός επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη, Κάρλος Αλκαράθ, σημείωσε την 15η συνεχόμενη νίκη του το 2026, επικρατώντας του Νορβηγού, Κάσπερ Ρουντ με 6-1, 7-6(2).

Ο νυν πρωταθλητής του Australian Open, δύο φορές νικητής στην Καλιφόρνια (2023 και 2024), είναι ο πρώτος παίκτης ATP που φτάνει σε πέντε προημιτελικούς στο τουρνουά πριν από τα 23α γενέθλιά του. Στον επόμενο γύρο, θ' αντιμετωπίσει τον Βρετανό, Κάμερον Νόρι (Νο 29).

Παράλληλα, η Πολωνή, Ίγκα Σβιάτεκ (Νο 2 στον κόσμο), δύο φορές πρωταθλήτρια στην έρημο της Καλιφόρνια (2022 και 2024), συνέτριψε την Τσέχα Καρολίνα Μούτσοβα (Νο 13) με 6-2, 6-0 και θα παίξει εναντίον της Ελίνα Σβιτόλινα (Νο 9), η οποία είδε την Τσέχα Κατερίνα Σινιάκοβα να αποσύρεται, ενώ προηγείτο με 6-1 και 1-1.

Τέλος, η Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 5) προκρίθηκε στον επόμενο γύρο, νικώντας την Ελβετίδα, Μπελίντα Μπέντσιτς με 6-3, 7-6(5) και θ' αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια του Αυστραλιανού Όπεν, Έλενα Ριμπάκινα.