ΝΒΑ: Στα... πιτς για τουλάχιστον δέκα ημέρες ακόμα ο Στεφ Κάρι

Ο σταρ πόιντ γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στεφ Κάρι, παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο και θα επανεξεταστεί σε δέκα ημέρες, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του.

Ο 37χρονος, δύο φορές MVP και τέσσερις φορές πρωταθλητής NBA, έχει χάσει τα τελευταία 15 παιχνίδια λόγω συνδρόμου πόνου παττέλας-μηριαίου και μώλωπα στο γόνατο. Παράλληλα, προπονείται ατομικά και οι προπονήσεις του θα αυξηθούν σταδιακά ανάλογα με την πρόοδό του, πριν την επόμενη αξιολόγηση στις 21 Μαρτίου.

Ο 12 φορές All-Star έχει μέσο όρο 27,2 πόντους σε 39 αγώνες αυτή τη σεζόν, την 17η του χρονιά στους «Πολεμιστές». Η ομάδα έχει ηττηθεί σε 10 από τα 15 ματς που απουσιάζει, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 9η θέση της Δυτικής Περιφέρειας, μόλις μισό παιχνίδι πίσω από τους Λος Άντζελες Κλίπερς και 1,5 παιχνίδι μπροστά από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς για το τελευταίο εισιτήριο των play-in.

Η απουσία του Κάρι θα συνεχιστεί στα επερχόμενα ματς με Μινεσόταν Τίμπεργουλβς, Νιού Γιορκ Νικς, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Μπόστον Σέλτικς και Ντιτρόιτ Πίστονς.