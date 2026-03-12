ΑΕΚ: Ανακοίνωση για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο Τσέλιε

Οnsports Τeam

Το μυαλό όλων στην ομάδα της ΑΕΚ είναι ο αποψινός μεγάλος αγώνας με την Τσέλιε με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να κάνει βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League.

Στην προσπάθειά της αυτή η ΑΕΚ θα έχει τη δυναμική συμπαράσταση των φίλων της, για τους οποίους η διοίκηση των «κιτρινόμαυρων» εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

Στον πρώτο αγώνα της φάσης των 16 του UEFA Conference League απέναντι στην NK Celje, η ομάδα μας θα έχει τη δυναμική συμπαράσταση των φιλάθλων της.



Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους της ΑΕΚ που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ότι η είσοδός τους στο γήπεδο θα γίνει με συγκεκριμένο τρόπο. Οι φίλαθλοί μας θα πρέπει να αρχίσουν να συγκεντρώνονται από τις 17.00 (τοπική ώρα) σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης που βρίσκεται κοντά στο γήπεδο και όλοι μαζί στις 19.00 να ξεκινήσουν την πορεία τους προς αυτό, συνοδεία της Αστυνομίας.



Επίσης, έπειτα από το τέλος του αγώνα οι φίλοι της ΑΕΚ θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους και να αποχωρήσουν έπειτα από υπόδειξη των Αρχών, κατευθυνόμενοι και πάλι προς το σημείο συνάντησης.



Meeting Point: https://maps.app.goo.gl/rR75mCK74LtUKAjdA

Θα θέλαμε να σας τονίσουμε για ακόμη μια φορά πόσο σημαντική είναι η παρουσία σας στο πλευρό της ομάδας, για τους παίκτες και το τεχνικό μας επιτελείο. Και, παράλληλα, να σας ζητήσουμε να υπερασπιστείτε και να διαφυλάξετε αυτό το δικαίωμα, υπενθυμίζοντας ότι η ομάδα μας έχει δεχθεί ήδη τιμωρίες και ταυτόχρονα είναι υπότροπη.



Είναι απόλυτη ανάγκη για συνεργασία με τις τοπικές Αρχές Ασφαλείας και την ασφάλεια του γηπέδου και ανταπόκριση στις οδηγίες τους. Ακόμη περισσότερο είναι ανάγκη να προστατέψουμε την έδρα μας αποφεύγοντας εντελώς αχρείαστες ενέργειες που δεν βοηθούν σε τίποτα την ΑΕΚ και μόνο στρέφονται ενάντια στο συμφέρον της.



Η ομάδα σας χρειάζεται κοντά της όλους και σε όλα τα παιχνίδια.