Stoiximan Super League: Το βραβείο του καλύτερου παίκτη του Νοεμβρίου στα χέρια του Οζντόεφ

Οnsports Τeam

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ παρέλαβε το βραβείο του Player of the Month της Super League για τον Νοέμβριο και έφτασε η στιγμή της βράβευσής του.

Ο Ρώσος μέσος ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος για τον συγκεκριμένο μήνα, συγκεντρώνοντας το 34,48% των ψήφων του κοινού, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ελ Κααμπί με 26,01%.

Σήμερα (12/3), η Super League πραγματοποίησε την βράβευση, δίνοντας την αναμνηστική πλακέτα στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.