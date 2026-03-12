Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Stoiximan Super League: Το βραβείο του καλύτερου παίκτη του Νοεμβρίου στα χέρια του Οζντόεφ
Οnsports Τeam 12 Μαρτίου 2026, 12:22
SUPER LEAGUE

Stoiximan Super League: Το βραβείο του καλύτερου παίκτη του Νοεμβρίου στα χέρια του Οζντόεφ

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ παρέλαβε το βραβείο του Player of the Month της Super League για τον Νοέμβριο και έφτασε η στιγμή της βράβευσής του. 

Ο Ρώσος μέσος ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος για τον συγκεκριμένο μήνα, συγκεντρώνοντας το 34,48% των ψήφων του κοινού, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ελ Κααμπί με 26,01%.

Σήμερα (12/3), η Super League πραγματοποίησε την βράβευση, δίνοντας την αναμνηστική πλακέτα στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Sold out το ματς με τη Φενέρμπαχτσε
10 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Sold out το ματς με τη Φενέρμπαχτσε
CONFERENCE LEAGUE
Νίκολιτς: «Νέα πρόκληση, ίδια φιλοδοξία»
24 λεπτά πριν Νίκολιτς: «Νέα πρόκληση, ίδια φιλοδοξία»
EUROPA LEAGUE
Μπενίτεθ: «Μπορούμε να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να παίξουμε πολύ καλά»
31 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Μπορούμε να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να παίξουμε πολύ καλά»
BASKET LEAGUE
Προμηθέας: Παρελθόν και επίσημα ο Σεγκούρα
46 λεπτά πριν Προμηθέας: Παρελθόν και επίσημα ο Σεγκούρα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved