Stoiximan Super League: Το βραβείο του καλύτερου παίκτη του Νοεμβρίου στα χέρια του Οζντόεφ
Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ παρέλαβε το βραβείο του Player of the Month της Super League για τον Νοέμβριο και έφτασε η στιγμή της βράβευσής του.
Ο Ρώσος μέσος ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος για τον συγκεκριμένο μήνα, συγκεντρώνοντας το 34,48% των ψήφων του κοινού, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ελ Κααμπί με 26,01%.
Σήμερα (12/3), η Super League πραγματοποίησε την βράβευση, δίνοντας την αναμνηστική πλακέτα στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.
?Βράβευση Μαγκομέντ Οζντόεφ - @stoiximan Player of the Month Νοεμβρίου.— Super League Greece (@Super_League_GR) March 12, 2026
ℹ️Τη βράβευση πραγματοποίησε η Key Account Manager της Stoiximan, Νέλλη Δημουλά.#slgr #StoiximanSuperLeague #POTM #PAOK #Stoiximan pic.twitter.com/lqrC0CN4Dl