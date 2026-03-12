Ομάδες

ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν σε δράση Πέλκας και Παβλένκα
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 12 Μαρτίου 2026, 13:33
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν σε δράση Πέλκας και Παβλένκα

Ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις της ομάδας του ΠΑΟΚ, αφού οι Δημήτρης Πέλκας και Γίρι Παβλένκα τέθηκαν και πάλι στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Χαμόγελα στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τους Δημήτρη Πέλκα και Γίρι Παβλένκα να συμμετέχουν σε ολόκληρο το πρόγραμμα της σημερινής (12/3) προπόνησης.

Οι δύο ποδοσφαιριστές απουσίασαν το τελευταίο διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας τους και πλέον τέθηκαν και πάλι στη διάθεση του προπονητή τους.

Σε αντίθεση με τους Γιακουμάκη, Κένι και Ζίβκοβιτς που παραμένουν στα πιτς.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Το ποδόσφαιρο βρέθηκε σε πρώτο πλάνο στην προπόνηση της Πέμπτης (12.03) στη Νέα Μεσημβρία, με τους παίκτες να δουλεύουν σε όλους τους τομείς εν όψει Λεβαδειακού.

Το πρόγραμμα της προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν παιχνίδια κατοχής, ασκήσεις τακτικής, ενώ στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη τουρνουά τριών ομάδων.

Οι Δημήτρης Πέλκας και Γίρι Παβλένκα προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, ενώ οι Τζόντζο Κένι, Γιώργος Γιακουμάκης και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (13.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».



