Μονακό - Ολυμπιακός: Οριστικά εκτός ο Βεζένκοφ - Τελευταία στιγμή η απόφαση για Μόρις

Οnsports Τeam

Ο Σάσα Βεζένκοφ θα είναι εκτός και από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η απουσία του Σάσα Βεζένκοφ από έναν ακόμα αγώνα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Μόντε Κάρλο, όπου απόψε (12/3, 20:00) θα αντιμετωπίσει τη Μονακό για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, ωστόσο θα στερηθεί και πάλι τις υπηρεσίες του Βούλγαρου φόργουορντ.

Ο Βεζένκοφ ταξίδεψε στη Γαλλία με την ελπίδα πως θα επιστρέψει στη δράση, ωστόσο οι ενοχλήσεις που έχει στη μέση από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό εξακολουθούν να τον ταλαιπωρούν.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα αποφασίσει λίγο πριν από το τζάμπολ αν θα συμπεριλάβει τον Μόντε Μόρις στη 12άδα ή θα επιλέξει τον Νετζήπογλου, όπως στον αγώνα με την Παρί.