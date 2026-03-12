Μονακό - Ολυμπιακός: Ο αντικαταστάτης του Σπανούλη στον πάγκο των Μονεγάσκων
Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι θα εκτελέσει χρέη υπηρεσιακού τεχνικού στο παιχνίδι της Μονακό με τον Ολυμπιακό.
Ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Μονακό δημιουργώντας κενό στον πάγκο της ομάδας του Μόντε Κάρλο για το αποψινό (12/3, 20:00) παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, αν και αρχικά τον ρόλο του υπηρεσιακού τεχνικού φαινόταν πως θα τον αναλάβει ο Σέργκι Γκλαντίρ, όπως στα παιχνίδια του γαλλικού πρωταθλήματος, τελικά ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι είναι αυτός που θα κάτσει στον πάγκο.
Ο Γεωργιανός δεν διαθέτει το απαραίτητο δίπλωμα για τους αγώνες του γαλλικού πρωταθλήματος, όμως στη Euroleague δεν υφίσταται τέτοιο πρόβλημα.
? Changement sur le banc de Monaco ce soir en EuroLeague.— BeBasket (@Be_BasketFr) March 12, 2026
