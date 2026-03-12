Παναθηναϊκός - Μπέτις: Το δίλημμα του Ράφα Μπενίτεθ για τη «μάχη» του ΟΑΚΑ - Πού θα δείτε τον αγώνα

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις στο ΟΑΚΑ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει δοκιμάσει δύο σχήματα τις προηγούμενες μέρες.

Ο Παναθηναϊκός φοράει το ευρωπαϊκό του κουστούμι για να υποδεχθεί απόψε (19:45) την Μπέτις στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων για τους «16» του Europa League.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Μια νίκη που θα του δώσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της Ανδαλουσίας.

Το πρόβλημα για τον Ράφα Μπενίτεθ είναι πως αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες για ένα ακόμα ματς και έχει κυρίως αμυντικά προβλήματα. Μπορεί ο Πέδρο Τσιριβέγια να επέστρεψε σε αποστολή μετά από 1.5 μήνα απουσίας, αλλά εκτός είναι οι τιμωρημένοι Μπακασέτας, Τουμπά και Ερνάντεθ, οι τραυματίες Ντέσερς, Κώτσιρας και Πάλμερ-Μπράουν, ενώ οι Τσάβες, Γεντβάι, Σισοκό, Κοντούρης, Παντελίδης, Βιλένα και Μπόκος βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Ισπανός τεχνικός σκέφτεται για πρώτη φορά μετά από καιρό να αφήσει το σχήμα με τριάδα και να επαναφέρει την τετράδα στην άμυνα. Τις προηγούμενες μέρες έκανε δοκιμές και με σχηματισμό 3-4-2-1 και με 4-3-3.

Το πιθανότερο σενάριο τη δεδομένη στιγμή είναι να διατηρήσει το επιτυχημένο σύστημα του τελευταίου μήνα, «βαφτίζοντας» τον Καλάμπρια στόπερ και με έναν εκ των Ζαρουρί ή Πελίστρι σε θέση δεξιού μπακ-χαφ.

Η ενδεκάδα στο 3-4-2-1

Συγκεκριμένα, σε αυτό το σενάριο ο Λαφόν θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Μπροστά του ο Ίνγκασον θα είναι κεντρικός στόπερ, αριστερά ο Κάτρης και δεξιά ο Καλάμπρια. Ως δεξιός φουλ μπακ θα αγωνιστεί ο Ζαρουρί (με τον Πελίστρι να διεκδικεί τη θέση), ενώ στο αριστερό άκρο θα είναι ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή οι Τσέριν και Ρενάτο έχουν το προβάδισμα, με τον Σιώπη, που επέστρεψε, να διεκδικεί κι αυτός μία θέση. Μπροστά τους οι Ταμπόρδα και Αντίνο θα πλαισιώσουν τον Τετέι.

Η ενδεκάδα στο 4-3-3

Στην δεύτερη επιλογή του 4-3-3, τα πράγματα θα έχουν ως εξής: Το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας θα αποτελείται από τους Ίνγκασον και Κάτρη ενώ στα δύο άκρα θα παίξουν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη δυάδα της μεσαίας γραμμής θα είναι οι Τσέριν και Ρενάτο, με τον Σιώπη να διεκδικεί θέση, ενώ μπροστά τους θα είναι ο Ταμπόρδα. Στα εξτρέμ, οι Πελίστρι, Αντίνο και Ζαρουρί θα διεκδικήσουν δύο θέσεις, με τον Τετέι να είναι στην κορυφή.

Η ώρα και το κανάλι

Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport 3 και τον ΑΝΤ1.