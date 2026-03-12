Ομάδες

Με την υπό διάλυση Μονακό ο Ολυμπιακός, ισπανικό ντέρμπι στη Μαδρίτη - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Οnsports Team 12 Μαρτίου 2026, 08:58
EUROLEAGUE

Με την υπό διάλυση Μονακό ο Ολυμπιακός, ισπανικό ντέρμπι στη Μαδρίτη - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Η 31η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται την Πέμπτη (12/3) με έξι αναμετρήσεις.

Η Παρτιζάν επικράτησε 88-82 της Βίρτους στην Μπολόνια, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague.  

Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα με έξι αναμετρήσεις και τον Ολυμπιακό να ανοίγει την αυλαία κόντρα στην Μονακό. Το τζάμπολ στο «Salle Gaston Medecin» θα γίνει στις 20:00, με τον Βασίλη Σπανούλη να παρατά μέσα στην εβδομάδα τη γαλλική ομάδα, η οποία είναι υπό διάλυση.

Μία ώρα αργότερα (21:00), η Ντουμπάι θα υποδεχθεί την Μπασκόνια στην «Zetra Arena» και στις 21:30 η Μπάγερν Μονάχου θα αναμετρηθεί με την Αναντολού Εφές (Sap Garden).

Στις 21:45, θα πραγματοποιηθεί το ισπανικό ντέρμπι ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια στην «Movistar Arena».

Τέλος, στις 22:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει στο «T-Center» την Ζαλγκίρις Κάουνας, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι διαθέσιμος και την ίδια ώρα η Παρί θα υποδέχεται την Βιλερμπάν στην «Adidas Arena».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

  • 20:00 EuroLeague: Μονακό – Ολυμπιακός Novasports 4
  • 21:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Μπασκόνια Novasports 3
  • 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές Novasports Start
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια Novasports 2
  • 22:00 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Ζαλγκίρις Novasports Prime
  • 22:00 EuroLeague: Παρί – Βιλερμπάν Novasports 5


