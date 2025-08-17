Ομάδες

La Liga: Η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε νίκησε την Σεβίλλη του Αλμέιδα
Onsports Team 17 Αυγούστου 2025, 22:52
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε νίκησε την Σεβίλλη του Αλμέιδα

Οι Βάσκοι επικράτησαν 3-2 σε ματσάρα στο «Σαν Μαμές» για την πρεμιέρα του Ισπανικού πρωταθλήματος.

Πρώτη αγωνιστική στη La Liga και η αρχή εποχής για τον Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη, αποδείχθηκε δύσκολη. Η ομάδα της Ανδαλουσίας εκ των πραγμάτων είχε εναντίον τις πιθανότητες, καθώς έπαιζε εκτός έδρας με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Οι Βάσκοι σε ένα εξαιρετικό ματς, τελικά επικράτησαν 3-2.

Ο Νίκο Γουίλιαμς ήταν πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση. Με πέναλτι έκανε το 1-0 στο 36’, ενώ δημιούργησε το 2-0 που πέτυχε ο Σάναντι στο 43’. Αρχές του δευτέρου μέρους ο Γουίλιαμς είχε δοκάρι.

Στη συνέχεια τα ηνία ανέλαβε η Σεβίλλη. Ο Λουκεμπάκιο μείωσε σε 2-1 στο 60’. Δώδεκα λεπτά μετά, ο Αγκουμέ ισοφάρισε σε 2-2.

Τελικά μια νέα ασίστ του Νίκο Γουίλιαμς στο 81’, έφερε το τέρμα του Ναβάρο για το τελικό 3-2. Κάπως έτσι ο Ερνέστο Βαλβέρδε νίκησε τον Ματίας Αλμέιδα.

 



