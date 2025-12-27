Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Με τις ίδιες απουσίες η προπόνηση - Ανέβασε πυρετό μέλος του τεχνικού τιμ
EUROKINISSI
Onsports Team 27 Δεκεμβρίου 2025, 15:17
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Με τις ίδιες απουσίες η προπόνηση - Ανέβασε πυρετό μέλος του τεχνικού τιμ

Με προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς η προπόνηση του Σαββάτου (27/12) πραγματοποιήθηκε με τις ίδιες απουσίες, την ώρα που η κατάσταση παραμένει δύσκολη λόγω των κρουσμάτων γρίπης Α στο εσωτερικό της ομάδας.

Συγκεκριμένα, οκτώ παίκτες και τρία μέλη του προπονητικού σταφ έχουν διαγνωστεί με γρίπη Α και παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα, γεγονός που οδήγησε και στην αναβολή της αναμέτρησης με το Μαρούσι. Το παιχνίδι ορίστηκε τελικά να διεξαχθεί στις 30 Δεκεμβρίου, με την ελπίδα ότι μέχρι τότε η κατάσταση θα έχει βελτιωθεί.

Στην προπόνηση του Σαββάτου (27/12), οι «πράσινοι» δεν είδαν αλλαγές στο απουσιολόγιο, ενώ προέκυψε και νέο πρόβλημα, καθώς ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου ανέβασε πυρετό και παρέμεινε κλινήρης. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από το ιατρικό τιμ, το οποίο έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προληπτική φαρμακευτική αγωγή λαμβάνουν όλοι στην ομάδα, ακόμη και οι υγιείς αθλητές, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της ίωσης και να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός AKTOR το συντομότερο δυνατό σε κανονικούς ρυθμούς.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η γρίπη του αλλάζει όλο το πρόγραμμα πριν το ντέρμπι για την Euroleague

Παναθηναϊκός AKTOR: Η γρίπη του αλλάζει όλο το πρόγραμμα πριν το ντέρμπι για την Euroleague
EUROLEAGUE

Euroleague Βαθμολογία: Τρίτος ο Παναθηναϊκός AKTOR, ανέβηκε έβδομος ο Ολυμπιακός

Euroleague Βαθμολογία: Τρίτος ο Παναθηναϊκός AKTOR, ανέβηκε έβδομος ο Ολυμπιακός
BASKET LEAGUE

Κρούσματα γρίπης ο Παναθηναϊκός AKTOR, ευκαιρία επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από την ΚΑΕ Ολυμπιακός

Κρούσματα γρίπης ο Παναθηναϊκός AKTOR, ευκαιρία επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από την ΚΑΕ Ολυμπιακός

Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ολυμπιακός: «Έχουν διαλυθεί τα πάντα στο ΣΕΦ - Πηγαίνουμε γύρω γύρω για προπονήσεις»
3 λεπτά πριν Ολυμπιακός: «Έχουν διαλυθεί τα πάντα στο ΣΕΦ - Πηγαίνουμε γύρω γύρω για προπονήσεις»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: Εντυπωσιάστηκε η Μπαρτσελόνα με Κουλιεράκη
12 λεπτά πριν Μεταγραφές: Εντυπωσιάστηκε η Μπαρτσελόνα με Κουλιεράκη
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Με τις ίδιες απουσίες η προπόνηση - Ανέβασε πυρετό μέλος του τεχνικού τιμ
45 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Με τις ίδιες απουσίες η προπόνηση - Ανέβασε πυρετό μέλος του τεχνικού τιμ
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Χωρίς πλέξιγκλας και δίχτυα - Οι λεπτομέρειες ασφαλείας και ορατότητας
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Χωρίς πλέξιγκλας και δίχτυα - Οι λεπτομέρειες ασφαλείας και ορατότητας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved