Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κρούσματα γρίπης ο Παναθηναϊκός AKTOR, ευκαιρία επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από την ΚΑΕ Ολυμπιακός
Onsports Team 26 Δεκεμβρίου 2025, 18:57
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Κρούσματα γρίπης ο Παναθηναϊκός AKTOR, ευκαιρία επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από την ΚΑΕ Ολυμπιακός

Ενώ ο αντίπαλος των «πράσινων» δέχτηκε την αναβολή της αναμέτρησης λόγω των 11 κρουσμάτων γρίπης Α μελών της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός ζήτησε εξετάσεις σε δημόσια νοσοκομεία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει 8 παίκτες και 3 μέλη του σταφ με γρίπη Α. Για το λόγο αυτό ζήτησε την αναβολή του αγώνα με το Μαρούσι, το οποίο αντί για Σάββατο 27/12, θα διεξαχθεί Τρίτη 30/12. Επηρεάζοντας ξεκάθαρα την προετοιμασία των «πράσινων» για το ντέρμπι αιωνίων. Όμως η υγεία είναι πάνω απ’ όλα.

Το Μαρούσι, αντίπαλος των «πράσινων» στο ματς που ζητήθηκε και έγινε τελικά η αναβολή, έδειξε απόλυτη κατανόηση. Αυτός που για ακόμη μια φορά θέλησε να βρει ευκαιρία για επικοινωνιακή πολιτική, ήταν ο Ολυμπιακός. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ για να δείξει πως κάτι κάνει, ζήτησε να γίνονται εξετάσεις σε δημόσια νοσοκομεία σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Μια πρόταση που θεωρητικά αφορά τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των περιπτώσεων γρίπης, Covid ή οτιδήποτε άλλο οδηγεί σε αναβολή αγώνων. Αίτημα που φυσικά δεν μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα, καθώς υπάρχουν παίκτες του Παναθηναϊκού που νοσηλεύονται ή είναι σε κατ’ οίκον νοσηλεία.

Όλα αυτά για τις εντυπώσεις, καθώς με τον τρόπο αυτό η ομάδα του Πειραιά ήθελε να δείξει πως αμφισβητεί το λόγο αναβολής του αγώνα. Ο οποίος τον μόνο που δεν βολεύει, είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς φορτώνει το πρόγραμμά του πριν το ντέρμπι για την Euroleague.

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
BASKET LEAGUE

Οριστικά την Τρίτη 30/12 το Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR λόγω κρουσμάτων γρίπης Α στο «τριφύλλι»

Οριστικά την Τρίτη 30/12 το Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR λόγω κρουσμάτων γρίπης Α στο «τριφύλλι»
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: 8 παίκτες και 3 μέλη του τεχνικού τιμ με γρίπη Α - Προς αναβολή με Μαρούσι

Παναθηναϊκός AKTOR: 8 παίκτες και 3 μέλη του τεχνικού τιμ με γρίπη Α - Προς αναβολή με Μαρούσι

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Ο Σαλάχ έστειλε την Αίγυπτο στους «16»
23 λεπτά πριν Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Ο Σαλάχ έστειλε την Αίγυπτο στους «16»
BASKET LEAGUE
Κρούσματα γρίπης ο Παναθηναϊκός AKTOR, ευκαιρία επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από την ΚΑΕ Ολυμπιακός
1 ώρα πριν Κρούσματα γρίπης ο Παναθηναϊκός AKTOR, ευκαιρία επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από την ΚΑΕ Ολυμπιακός
SUPER LEAGUE
Μαριλού Λουτσέσκου: «Ανατριχιάζω όταν μπαίνω στο γήπεδο της Τούμπας»
1 ώρα πριν Μαριλού Λουτσέσκου: «Ανατριχιάζω όταν μπαίνω στο γήπεδο της Τούμπας»
BET
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 26 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
2 ώρες πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 26 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved