Κρούσματα γρίπης ο Παναθηναϊκός AKTOR, ευκαιρία επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από την ΚΑΕ Ολυμπιακός

Onsports Team

Ενώ ο αντίπαλος των «πράσινων» δέχτηκε την αναβολή της αναμέτρησης λόγω των 11 κρουσμάτων γρίπης Α μελών της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός ζήτησε εξετάσεις σε δημόσια νοσοκομεία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει 8 παίκτες και 3 μέλη του σταφ με γρίπη Α. Για το λόγο αυτό ζήτησε την αναβολή του αγώνα με το Μαρούσι, το οποίο αντί για Σάββατο 27/12, θα διεξαχθεί Τρίτη 30/12. Επηρεάζοντας ξεκάθαρα την προετοιμασία των «πράσινων» για το ντέρμπι αιωνίων. Όμως η υγεία είναι πάνω απ’ όλα.

Το Μαρούσι, αντίπαλος των «πράσινων» στο ματς που ζητήθηκε και έγινε τελικά η αναβολή, έδειξε απόλυτη κατανόηση. Αυτός που για ακόμη μια φορά θέλησε να βρει ευκαιρία για επικοινωνιακή πολιτική, ήταν ο Ολυμπιακός. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ για να δείξει πως κάτι κάνει, ζήτησε να γίνονται εξετάσεις σε δημόσια νοσοκομεία σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Μια πρόταση που θεωρητικά αφορά τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των περιπτώσεων γρίπης, Covid ή οτιδήποτε άλλο οδηγεί σε αναβολή αγώνων. Αίτημα που φυσικά δεν μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα, καθώς υπάρχουν παίκτες του Παναθηναϊκού που νοσηλεύονται ή είναι σε κατ’ οίκον νοσηλεία.

Όλα αυτά για τις εντυπώσεις, καθώς με τον τρόπο αυτό η ομάδα του Πειραιά ήθελε να δείξει πως αμφισβητεί το λόγο αναβολής του αγώνα. Ο οποίος τον μόνο που δεν βολεύει, είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς φορτώνει το πρόγραμμά του πριν το ντέρμπι για την Euroleague.