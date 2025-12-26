Euroleague Βαθμολογία: Τρίτος ο Παναθηναϊκός AKTOR, ανέβηκε έβδομος ο Ολυμπιακός

Onsports Team

Η ολοκλήρωση της 18ης αγωνιστικής βρίσκει τους «πράσινους» να έχουν ρεκόρ 12-6, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» με ματς λιγότερο είναι στο 10-7, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για το 2025.

Εκτός έδρας νίκες για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό, περιελάμβανε η 18η αγωνιστική της Euroleague. Οι δύο ελληνικές ομάδες με τον τρόπο αυτό ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση για το 2025 και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο μεταξύ τους ντέρμπι που θα διεξαχθεί στις 2 Ιανουαρίου στο Telekom Center Athens.

Οι «πράσινοι» είναι 3οι στη βαθμολογία με ρεκόρ 12-6 παρά το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που είχαν. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν… ανάσα με τη νίκη στην Μπολόνια και έφτασαν το 10-7, με το ματς που χρωστούν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

EUROLEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη 23/12

Ντουμπάι BC – Αρμάνι Μιλάνο 99-92

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71

Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός AKTOR 85-92

Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τ.Α. 72-82

Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81

Βιλερμπάν – Αναντόλου Έφες 103-99

Παρί – Ερυθρός Αστέρας 102-92

Παρασκευή 26/12

Παρτίζαν – Μακάμπι Τ.Α. 87-112

Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 100-95

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5

Βαλένθια 12-6

Παναθηναϊκός AKTOR 12-6

Μπαρτσελόνα 12-6

Φενερμπαχτσέ 11-6

Μονακό 11-7

Ολυμπιακός 10-7

Ρεάλ Μαδρίτης 10-8

Ζαλγκίρις Κάουνας 10-8

Ερυθρός Αστέρας 10-8

Αρμάνι Μιλάνο 9-9

Ντουμπάι 9-9

Βίρτους Μπολόνια 8-10

Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10

Παρτιζάν 6-12

Αναντόλου Έφες 6-12

Μπασκόνια 6-12

Παρί 6-12

Μπάγερν Μονάχου 5-13

Βιλερμπάν 5-13

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19η)

Τρίτη 30/12

21:00 Βαλένθια – Παρτίζαν

21:05 Χάποελ Τ.Α. – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:15 Βιλερμπάν – Παρί

21:30 Μπαρτσελόνα – Μονακό

Παρασκευή 2/1

19:00 Αναντόλου Έφες – Ερυθρός Αστέρας

21:00 Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι BC

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τ.Α.