Euroleague: Η Μακάμπι διέσυρε την Παρτίζαν, ασταμάτητη γιούχα των Σέρβων στους παίκτες τους

Onsports Team

Το ντεμπούτο του Πενιαρόγια ήταν εφιαλτικό στο Βελιγράδι, οι φίλαθλοι αποδοκίμαζαν τους παίκτες της ομάδας τους και η Μακάμπι έκανε πάρτι με 112-87!

Σκηνικό μπασκετικής «αρρώστιας» στο Βελιγράδι. Η Παρτίζαν υποδέχτηκε την Μακάμπι Τελ Αβίβ και οι Ισραηλινοί πήραν μια άνετη νίκη για την Euroleague με 112-87. Το ματς ουσιαστικά είχε κριθεί απ’ το ημίχρονο, με το ενδιαφέρον να μη στρέφεται στο αγωνιστικό.

Το ντεμπούτο του Πενιαρόγια ήταν εφιαλτικό, ο Κάμερον Πέιν άρχισε καλά το ματς, όμως μέχρι εκεί για τους Σέρβους. Η Μακάμπι έδειξε πως είναι σε φουλ φόρμα και με εξαιρετικό ρυθμό στην επίθεσή της συνέχισε τα νικηφόρα αποτελέσματα φτάνοντας στο 8-10.

H Παρτίζαν έχει πλέον ρεκόρ 6-12, όμως αυτό είναι το λιγότερο. Οι φίλοι της ομάδας αποδοκίμαζαν ασταμάτητα τις προσπάθειες των παικτών της. Ειδικά οι Τζόουνς και Ουάσιγκτον, αποδοκιμάζονταν εντονότερα στα καλάθια που έβαζαν, ενώ πανηγύριζαν τις άστοχες προσπάθειές τους.

Ο μόνος που χειροκροτήθηκε ουσιαστικά, ήταν ο Μαρίνκοβιτς. Ο αρχηγός της Παρτίζαν είναι ο μόνος που δεν έχει μπει στο στόχαστρο των οπαδών, μετά την φυγή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Το όνομα του οποίου ακούστηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια του ματς.

O Λόνι Γουόκερ είχε 20 πόντους, με τον Σόρκιν να βάζει 17. Ο Λιφ με 14 και με 11 ο Μπρίσετ ακολούθησαν για τους θριαμβευτές. Για τους ηττημένους, ο Πέιν στο ντεμπούτο του είχε 15. Ο Μπράουν 12 και από 10 οι Μπόνγκα και Τζόουνς.

Τα δεκάλεπτα: 31-30, 43-58, 59-92, 87-112