Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Η Μονακό πήρε το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Onsports Team 26 Δεκεμβρίου 2025, 22:38
EUROLEAGUE

Euroleague: Η Μονακό πήρε το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν 100-95 των Μαδριλένων και ανέβηκαν στις 11 νίκες, μία παραπάνω απ’ τη «βασίλισσα».

Το μεγάλο ματς της βραδιάς στην Euroleague, δεν ήταν άλλο απ’ το ντέρμπι του Πριγκιπάτου. Εκεί η Μονακό φιλοξένησε τη Ρεάλ Μαδρίτης και επικράτησε 100-95 σε μια συναρπαστική αναμέτρηση.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν εντυπωσιακά με τον Ταβάρες. Όταν χρειάστηκε να πάει στον πάγκο, οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία και «έχτιζαν» σιγά-σιγά μια διαφορά. Η τελευταία περίοδος άρχισε με τις δύο ομάδες να είναι πολύ κοντά κι εκεί η Μονακό… πάτησε το γκάζι φτάνοντας στο +12.

Στο τελευταίο δίλεπτο, ο εκπληκτικός Καμπάτσο με συνεχόμενα τρίποντα κατάφερε να μειώσει μέχρι και στους 4 πόντους. Με το τελικό 100-95 να «σφραγίζει» τη νίκη της Μονακό, η οποία έχει ρεκόρ 11-7 πλέον, με την Ρεάλ να υποχωρεί στο 10-8.

Ο Οκόμπο με 22 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Τζέιμς να ακολουθεί με 15. Για τους ηττημένους, ο Καμπάτσο πέτυχε 28 και ο Ταβάρες 21.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 47-43, 70-70, 100-95

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χαμογέλασε στην Boxing Day
9 λεπτά πριν Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χαμογέλασε στην Boxing Day
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Τρίτος ο Παναθηναϊκός AKTOR, ανέβηκε έβδομος ο Ολυμπιακός
36 λεπτά πριν Euroleague Βαθμολογία: Τρίτος ο Παναθηναϊκός AKTOR, ανέβηκε έβδομος ο Ολυμπιακός
EUROLEAGUE
Euroleague: Γλίτωσε το κάζο της δεκαετίας και πήρε τη νίκη που τόσο ήθελε ο Ολυμπιακός
52 λεπτά πριν Euroleague: Γλίτωσε το κάζο της δεκαετίας και πήρε τη νίκη που τόσο ήθελε ο Ολυμπιακός
BASKET LEAGUE
Σάκοτα: «Παιχνίδι με ομάδα που “παλεύει” για τον ίδιο στόχο με εμάς»
1 ώρα πριν Σάκοτα: «Παιχνίδι με ομάδα που “παλεύει” για τον ίδιο στόχο με εμάς»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved