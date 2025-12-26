Euroleague: Η Μονακό πήρε το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Onsports Team

Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν 100-95 των Μαδριλένων και ανέβηκαν στις 11 νίκες, μία παραπάνω απ’ τη «βασίλισσα».

Το μεγάλο ματς της βραδιάς στην Euroleague, δεν ήταν άλλο απ’ το ντέρμπι του Πριγκιπάτου. Εκεί η Μονακό φιλοξένησε τη Ρεάλ Μαδρίτης και επικράτησε 100-95 σε μια συναρπαστική αναμέτρηση.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν εντυπωσιακά με τον Ταβάρες. Όταν χρειάστηκε να πάει στον πάγκο, οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία και «έχτιζαν» σιγά-σιγά μια διαφορά. Η τελευταία περίοδος άρχισε με τις δύο ομάδες να είναι πολύ κοντά κι εκεί η Μονακό… πάτησε το γκάζι φτάνοντας στο +12.

Στο τελευταίο δίλεπτο, ο εκπληκτικός Καμπάτσο με συνεχόμενα τρίποντα κατάφερε να μειώσει μέχρι και στους 4 πόντους. Με το τελικό 100-95 να «σφραγίζει» τη νίκη της Μονακό, η οποία έχει ρεκόρ 11-7 πλέον, με την Ρεάλ να υποχωρεί στο 10-8.

Ο Οκόμπο με 22 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Τζέιμς να ακολουθεί με 15. Για τους ηττημένους, ο Καμπάτσο πέτυχε 28 και ο Ταβάρες 21.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 47-43, 70-70, 100-95