Παναθηναϊκός AKTOR: Η γρίπη του αλλάζει όλο το πρόγραμμα πριν το ντέρμπι για την Euroleague

Onsports Team

Για πολλοστή φορά άτυχοι οι «πράσινοι», καθώς τα κρούσματα γρίπης Α έφεραν την μετατόπιση του αγώνα με το Μαρούσι κατά τέσσερις μέρες, επηρεάζοντας ξεκάθαρα την προετοιμασία της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

Κατά γενική ομολογία, ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι απ’ τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης. Ξέχωρα απ’ το δεδομένο υψηλότατο ποιοτικό του επίπεδο, μια και διαθέτει το κορυφαίο ρόστερ στην Euroleague. Παρά τα πολλά προβλήματα απουσιών που αντιμετωπίζει σε όλους τους αγώνες, έχει κατορθώσει να έχει ένα εξαιρετικό ρεκόρ. Σε υπερβολικά δύσκολο πρόγραμμα μάλιστα.

Ο μεγαλύτερος… εχθρός των «πράσινων», είναι τα προβλήματα και ο κακός τους εαυτός. Κανείς αντίπαλος δεν μπορεί να τους δημιουργήσει μεγαλύτερο ζήτημα, όσο αυτά τα στοιχεία. Για ακόμη μια φορά το «τριφύλλι» στέκεται άτυχο, με την επιδημία γρίπης Α στην ομάδα, λίγο πριν φύγει το 2025.

Τα 8 κρούσματα σε παίκτες (κάποια εκ των οποίων με βαριά συμπτώματα) συν τα 3 σε μέλη του σταφ του «τριφυλλιού», δημιουργούν μια εντελώς νέα συνθήκη. Σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός AKTOR βρήκε τα πατήματά του, τον αγωνιστικό του ρυθμό, κάνει σερί νικών και σαφώς βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση. Μάλιστα όλα αυτά λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.

Η γρίπη αλλάζει όλο τον προγραμματισμό των «πράσινων» ενόψει ντέρμπι. Σε μια κατάσταση που δίνει ξεκάθαρα πλεονεκτήματα στους «ερυθρόλευκους». Πρώτα απ’ όλα η αναβολή του αγώνα με το Μαρούσι που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα Σάββατο (27/12) και τελικά θα διεξαχθεί Τρίτη 30/12. Άρα τρεις μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σα να προστίθεται μια επιπλέον «διαβολοβδομάδα» στο πρόγραμμα των «πράσινων».

Τη στιγμή μάλιστα που οι προπονήσεις δεν μπορούν να είναι στους ρυθμούς που θα ήθελε ο Εργκίν Αταμάν. Καθώς πέρα απ’ τους παίκτες που έχουν προσβληθεί από τη γρίπη Α, υπάρχει και ο φόβος μην υπάρχει μεγαλύτερη εξάπλωση στην ομάδα. Άρα αυτές τις μέρες η δουλειά στις προπονήσεις θα γίνεται με δεδομένα εμπόδια.

Συν τοις άλλοις, τις ημέρες που θα είχε το «τριφύλλι» για να προετοιμάσει το ντέρμπι, θα χρειαστεί να μπει σε ρυθμούς αγώνα με το Μαρούσι στην καθημερινότητά του. Μειώνοντας τη δυνατότητα σωστής προετοιμασίας του για τον Ολυμπιακό, ένα προνόμιο που έχει ο αντίπαλος καθώς από εδώ και πέρα ασχολείται αποκλειστικά με το ντέρμπι της Παρασκευής 2/1.

Την κατάσταση σαφώς και μπορεί να τη διαχειριστεί μια ομάδα με την εμπειρία και τις δυνατότητες του Παναθηναϊκού, ένας προπονητής όπως ο Εργκίν Αταμάν. Όμως λόγω της γρίπης Α, υπήρξε ένα ντόμινο που βάζει σημαντικά εμπόδια στην προετοιμασία του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.